Ciak si gira, oltre a Blanca c'è 'Il ritorno di Maciste': le location

Non solo Blanca. Genova e la Liguria continuano a essere scelte come set per cinema e televisione. In questi giorni sono state girate alcune scene del lungometraggio Gli Assenti del regista Vittorio Rifranti e sono terminate le riprese per 'Il ritorno di Maciste' del regista Maurizio Sciarra. Si tratta di un documentario prodotto da La Sarraz Pictures di Alessandro Borrelli che ripercorre la vita incredibile di Bartolomeo Pagano. Il 'forzuto' genovese che da camallo del porto si trasformò in un vero e proprio divo del cinema muto è stato interpretato dal canottiere olimpionico Giuseppe Abbagnale.

Le riprese del capitolo ligure del docufilm sono terminate lunedì 13 febbraio. Dopo i set a Torino la troupe si è spostata a Genova per dieci giorni e ha girato in varie zone della città: l'Accademia Ligustica di Belle Arti, il Monumento dei Mille a Quarto, la Sala chiamata del porto e la Culmv, il molo Archetti a Pegli, il porto e 'Villa Maciste', vera residenza di Bartolomeo Pagano a Sant’Ilario. Ora la troupe si sposterà al Vittoriale, storica dimora fatta erigere da Gabriele D’Annunzio sul lago di Garda.

"Giuseppe Abbagnale - spiega Genova Liguria Film Commission in una nota - interpreta un inconsueto Pagano-Maciste che, insieme al critico e storico del cinema Steve Della Casa, intraprende un viaggio alla scoperta di sé stesso, delle sue origini e della sua storia. Un ottimo escamotage per parlare delle origini del cinema italiano, così come dei cambiamenti che hanno attraversato il nostro Paese nei decenni successivi". L’opera ha ottenuto il contributo per la produzione da Filse - Regione Liguria e ha beneficiato della collaborazione di Genova Liguria Film Commission. Il film e? sostenuto anche dal Mic-Dg Cinema, dalla Film Commission Torino Piemonte e dal programma Media Europa Creativa.

"Pagano è stato una vera star nel cinema di primo Novecento, e su di lui è stato plasmato un archetipo ripreso in molte pellicole dei decenni successivi. Pochi, però, ricordano che era un genovese. Scoperto per caso sulle banchine dello scalo carbone sotto alla Lanterna, il 'camallo' sale improvvisamente alla ribalta con Cabiria di Pastrone, proprio nel ruolo di Maciste; ed è subito successo internazionale. Nasce così l’epopea di Pagano il 'forzuto', che vedremo in decine di titoli e che verrà anche corteggiato, senza successo, da Hollywood - dichiara Cristina Bolla, presidente di Genova Liguria Film Commission -. Siamo quindi felici di aver ospitato a Genova questa produzione che riesce finalmente a colmare una lacuna storica: riportare all’attenzione del pubblico una figura importante del cinema nazionale, torinese d’adozione per ragioni produttive, ma rimasta sempre, intrinsecamente, ligure per carattere".