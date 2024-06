Carne di qualità e filiera corta: a Genova sbarca 'Il Mannarino'

Il Mannarino sbarca a Genova. Il noto brand di macellerie milanese il prossimo 27 giugno aprirà in via Fiasella il primo punto vendita in Liguria, il quattordicesimo della catena che conta locali in Lombardia e Piemonte.

Fondato a Milano da due soci animati dalla passione per il buon cibo, Il Mannarino è oggi sinonimo di qualità, di recente, in linea con il piano europeo 'Farm to Fork', ha inaugurato il 'Mannarino Lab', un laboratorio di lavorazione della carne che permette di avere il controllo sulla qualità dell'intera filiera.

Tra i prodotti ormai famosi non mancano le 'bombette', ed è con un'immagine che le mostra in un vassoio che sui social Il Mannarino annuncia l'arrivo a Genova. "Sei pronto a fare un tuffo insieme a noi? Il Mannarino finalmente arriva in Liguria", annunciano su Instagram.