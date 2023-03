Gara di solidarietà per il lupacchiotto ferito: tantissimi ad aver donato materiale a Enpa

Il cuore grande dei genovesi si è fatto sentire per aiutare il giovane lupo soccorso da Enpa a febbraio mentre si aggirava ferito nei pressi di Moconesi. L'animale, in gravi condizioni, estremamente magro, nutrito e debilitato, debole e affetto da rogna e soprattutto con una brutta frattura multipla, è stato pazientemente curato dai veterinari del Cras di Campomorone nonostante la situazione all'inizio fosse quasi disperata.

Prima l'ipotesi intervento, poi un peggioramento lo ha reso impossibile, infine un nuovo tentativo per rimuovere le schegge di osso provenienti dalla frattura e per dare una svolta all'infezione con una pulizia approfondita. In questo frangente, Enpa aveva chiesto un aiuto ai follower su Facebook per il materiale necessario per medicare il lupo tutti i giorni. Alla fine, la solidarietà è stata grande come testimonia lo stesso ente sui social, postando una foto dell'animale che sembra migliorato: "Siete così tanti ad averci donato materiale per il lupo che è impossibile elencarvi tutti. Qui stiamo combattendo, ma non siamo soli". Enpa Genova conclude con un ringraziamento rivolto a tutti i sostenitori dell'attività dei volontari e a tutti coloro che mandano incoraggiamenti anche solo sotto forma di commento.