Luoghi del Cuore Fai: Basilica dei Fieschi nella top 10, villa Pallavicini di Rivarolo la più amata di Genova

Sono arrivati i risultati finali dell'undicesimo censimento "Luoghi del Cuore" a cura del Fai, chiuso lo scorso dicembre con un milione e mezzo di voti, e si scopre che c'è anche un po' di Liguria nella top ten, con la Basilica dei Fieschi di Cogorno al sesto posto assoluto, mentre - andando a vedere i risultati città per città - il luogo più apprezzato di Genova è Villa Pallavicini di Rivarolo.

Si conclude così il censimento delle bellezze italiane più amate, votate dai cittadini online, promosso dal Fondo Ambiente Italiano con Intesa Sanpaolo. Molti i luoghi proposti da residenti e comitati, anche perché i più votati potranno accedere a diversi contributi presentando progetti di valorizzazione e restauro: è dunque di un'opportunità preziosa per far rivivere i posti più belli - e spesso meno conosciuti - d'Italia.

La classifica assoluta: una basilica ligure al sesto posto

La classifica assoluta ha visto sul podio al primo posto la chiesetta di San Pietro dei Samari a Gallipoli, al secondo il Museo dei Misteri di Campobasso, e al terzo la chiesa di San Giacomo della Vittoria ad Alessandria. Nella top ten troviamo poi via Vandelli tra Emilia Romagna e Toscana, la Casa del Mutilato di Alessandria, la Basilica dei Fieschi di Cogorno (con 22.890 voti), la chiesa di Santa Maria di Castello, il borgo medievale di Cremolino nell'alto Monferrato, il Villaggio operaio di Crespi d'Adda e infine Villa Mirabellino nel parco della Reggia di Monza.

La Basilica dei Fieschi, in provincia di Genova, sesta a livello nazionale, è uno tra i più rilevanti monumenti tra romanico e gotico in Liguria. Si trova a San Salvatore dei Fieschi, parte del Comune sparso di Cogorno, e la sua storia è plasmata dalla famiglia genovese dei Fieschi, protagonista di un’espansione territoriale tra XII e XIII secolo nella Liguria di Levante. La sua edificazione è legata alla lotta tra l’imperatore Federico II di Svevia e papa Innocenzo IV, al secolo Sinibaldo Fieschi. Nel 1245 Federico II, per vendicarsi della scomunica del papa, fece saccheggiare i possedimenti della famiglia a San Salvatore, oltre ad altre devastazioni. Sulle rovine del borgo, Innocenzo IV e il nipote Ottobono Fieschi, futuro papa Adriano V, ordinarono la fondazione della basilica, eretta dai Magistri Antelami che da più di un secolo operavano a Genova nella costruzione degli edifici in muratura della città. I lavori vennero terminati nel 1252: un’iscrizione sull’architrave del portale ricorda l’evento. Lo schema planimetrico è quello basilicale, a tre navate; la facciata presenta il caratteristico rivestimento bicromo a fasce alternate in ardesia e marmo bianco. Al centro spicca un ampio rosone sormontato da archetti romanici. La raccolta voti al censimento “I Luoghi del Cuore” 2022, guidata dal parroco, ha coinvolto tutti i cittadini ed è stata supportata dal comitato “Distretto Ardesia Ligure” e da studenti e insegnanti delle scuole del territorio, per tenere alta l’attenzione sulla necessità di interventi e per promuoverne la conoscenza.

La classifica della Liguria

Andiamo a vedere la classifica regionale: in prima posizione, la Basilica dei Fieschi di Cogorno con 22.890. In seconda posizione, il bene che è stato il più votato di Genova, Villa Pallavicini a Rivarolo, con 7.337 voti. Terza sul podio è Villa sultana, primo casinò d'Italia, a Ospedaletti, nell'imperiese, con 4.015 voti. Si prosegue poi con il Santuario dell'Eremita di Mallare (Savona), Roccatagliata a Valfontanabuona a Neirone, il Santuario di Nostra Signora del Deserto di Millesimo (Savona), Reggimonti a Bonassola (La Spezia), l'abbazia di San Fruttuoso di Camogli, Isola Palmaria di Portovenere (La Spezia) e infine si torna a Genova con il santuario della Madonna del Monte.

Villa Pallavicini a Rivarolo, di origine settecentesca, ha vissuto molte trasformazioni architettoniche e di destinazione d’uso: da dimora gentilizia è diventata sede amministrativa prima del Comune di Rivarolo e poi del Comune di Genova, in seguito all’annessione di Rivarolo alla Grande Genova. Ciò che è rimasto invariato è il significato simbolico per la comunità locale che vi riconosce le proprie radici e la propria storia. E grazie alla grande mobilitazione delle persone al censimento “I Luoghi del Cuore” 2020 si è aperto un nuovo capitolo per questo luogo: a marzo 2022, infatti, Villa Pallavicini è diventata Patrimonio del Comune di Genova che l’ha acquisita dal Marchese Giacomo Cattaneo Adorno. Un grande risultato per i cittadini e per il comitato “Amici di Villa Pallavicini a Rivarolo” che hanno saputo sfruttare il censimento del FAI come mezzo per raggiungere un obiettivo di comunità. È stato già presentato un progetto di riqualificazione e destinazione d’uso per questo edificio, che prevede la concessione di alcuni spazi alle associazioni del territorio, a cominciare da quella prodigatasi per la rinascita della villa sino a farla inserire tra “I Luoghi del Cuore” e che ancora ne ha promosso il valore in occasione di questa edizione dell’iniziativa.

Il censimento che sostiene gli interventi nei luoghi abbandonati

Grazie a “I Luoghi del Cuore” dal 2003 a oggi sono stati sostenuti interventi per 138 luoghi in 19 regioni d’Italia, che erano dimenticati, abbandonati o poco valorizzati, ma amati dalle loro comunità, che votandoli li hanno salvati. I voti raccolti – sono in tutto 11.100.000 quelli giunti al FAI nei vent’anni anni dell’iniziativa – sono, infatti, l’innesco di un processo virtuoso capace di moltiplicare l’effetto del censimento: luoghi sconosciuti e apparentemente condannati hanno guadagnato una tale attenzione, locale e nazionale, che altri insieme al FAI – Comuni, Regioni e Ministero, aziende, fondazioni e associazioni - si sono mobilitati per salvarli, tanto che il sostegno di Intesa Sanpaolo a questo progetto ha generato investimenti per un valore dieci volte superiore. Nell’impatto di questa iniziativa, accanto al valore economico, c’è un valore culturale e sociale: grazie a “I Luoghi del Cuore” gli italiani scoprono o riscoprono testimonianze di storia e tradizione, simboli dell’identità dei loro territori, e si accende un sentimento collettivo che è puro spirito di cittadinanza, che si concretizza in una mobilitazione diffusa e trasversale: nell’edizione 2022 sono stati coinvolti nel censimento 6.508 Comuni d’Italia, l’82,4% del totale, segnalati da cittadini, singoli o associati in comitati, sorti dall’iniziativa di tanti e diversi soggetti della società civile, dalle scuole alle parrocchie, dalle biblioteche ai musei, dalle proloco agli stessi Comuni.