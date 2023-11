Luna Park trasloca al porto, lavori in corso sulle banchine

Sono partiti i lavori a ponte Parodi in porto per accogliere il Winter Park, il celebre Luna Park invernale che da ben sessant'anni anima le festività natalizie in piazzale Kennedy, alla Foce.

Quest'anno il trasferimento è d'obbligo, per i lavori del Waterfront che coinvolgono anche il piazzale adiacente a coso Marconi, e da due giorni le squadre di Aster stanno adattando l'area compresa tra la Darsena e il silos Hennebique, per ospitare giostre, chioschi e montagne russe.

Prima si dovrà scarificare la strada, poi procedere all'asfaltatura e infine delimitare l'area e allacciarsi alla corrente elettrica per accendere la magia del parco divertimenti. Il tutto in due settimane, in tempo per l'inaugurazione.

Il trasloco forzato farà perdere al Winter Park il primato di parco giochi itineranti più grande d'Europa perché lo spazio è diminuito e alcune giostre resteranno escluse: da 30mila metri quadrati si è passati a circa 22mila metri quadrati che probabilmente riusciranno a ospitare un centinaio di attrazioni contro le 160 abituali alla Foce.

Nonostante gli ostacoli da superare, il trasferimento a ponte Parodi sembra aver ottenuto l'approvazione unanime, almeno in attesa di chiarire la collocazione definitiva del Luna Park. Paola Bordilli, assessora al Commercio, ha confermato la collaborazione con l'Autorità Portuale e la Capitaneria di Porto, esprimendo gratitudine al vice sindaco Pietro Piciocchi per la sinergia operativa: "Un lavoro di squadra intenso, una città che tiene alle sue tradizioni tra cui il Luna Park - ha scritto sui social - Un lavoro che non può prescindere da tutti gli Enti coinvolti, tra cui Autorità Portuale e Capitaneria di Porto. Una città che lavora assiduamente per il mondo dello spettacolo viaggiante, fatto di imprese e famiglie".