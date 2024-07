Ponte Parodi, inaugurato il luna park: 80 attrazioni fino al 18 agosto

Nella serata di mercoledì 10 luglio 2024 è stato inaugurato il 'Summer Park' a Ponte Parodi. Taglio del nastro con il portavoce dello staff organizzativo Riccardo Claudi, il sindaco Marco Bucci, il vicesindaco Pietro Piciocchi e l’assessore al Commercio e Tradizioni Paola Bordilli. Un migliaio di persone sono poi entrate e per la prima ora le giostre erano gratis. I 'baracconi', nella versione estiva, rimarranno a Genova fino a domenica 18 agosto 2024 con 80 attrazioni, tra cui alcune acquatiche. Ricordiamo che l'unico accesso è dalla Darsena, in calata Ansaldo De Mari.

"Il Winter Park è uno dei simboli del Natale genovese da più di 100 anni - racconta Riccardo Claudi, portavoce dello staff organizzativo del Summer Park - e, considerando il gran successo che riscontra ogni edizione, abbiamo lavorato a lungo con il Comune di Genova per poter offrire una versione estiva dello stesso livello. L’accoglienza ricevuta oggi, con un migliaio di giovani e famiglie all’apertura, è il miglior inizio possibile per il Summer Park, che rappresenta una grande novità per l’offerta estiva della città"

Tra le novità rispetto all’edizione invernale spiccano le attrazioni acquatiche come l’ottovolante e l’autopista su acqua, che offrono un'occasione di divertimento inedita. Inoltre, una selezione delle giostre invernali più amate è stata mantenuta per garantire un'esperienza completa e variegata.

Il Summer Park di Ponte Parodi (Genova) rimane aperto al pubblico da mercoledì 10 luglio a domenica 18 agosto 2024 nei seguenti orari: nei giorni feriali dalle 20 a mezzanotte e nei giorni festivi dalle 18.30 a mezzanotte.

"È stato fatto un grande lavoro per realizzare anche questa edizione estiva del luna park nella straordinaria location di Ponte Parodi – spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi – dopo il successo dello scorso inverno anche questa estate Ponte Parodi potrà essere vissuto e fruito dalle famiglie, dai giovani, dai genovesi tutti e dai turisti, per serate di divertimento e socialità, affacciati sul mare. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per questo importante risultato, gli uffici comunali, Aster, l’Autorità portuale e gli organizzatori del Summer Park".

Entusiasta anche l'assessore al commercio Paola Bordilli: "Un orgoglio portare nella mia città oggi, dopo 4 anni, la versione estiva del Luna park. Giostre e sorrisi, spruzzi d’acqua e divertimento: sono questi gli ingredienti che renderanno unico il Summer Park di quest’anno, un appuntamento che torna a Genova e che insieme al vicesindaco abbiamo fortemente voluto. I Genovesi amano il luna park come dimostrato anche dalla grande partecipazione al contest fotografico che durante l’edizione invernale ne ha immortalato i momenti più belli ora esposti davanti al Galata. Una partecipazione che ci ha reso molto felici e alla quale vi invito a partecipare votando il vostro scatto preferito".

Esposte infatti, all’ingresso del Galata Museo del Mare, le foto del contest fotografico voluto e organizzato dal Comune di Genova legato all’edizione 2023 del Winter Park a Ponte Parodi. Trenta scatti selezionati da una giuria di esperti formata da rappresentanti del Comune, del Winter Park e delle categorie Fotografi di Cna e Confartigianato su criteri quali resa scenografica, legame con la città e creatività. Le foto si potranno votare tramite i Qr Code presenti sui pannelli, con la formula 'un voto per ciascun dispositivo'. L’esito della votazione sarà pubblicato sul sito del Comune e gli autori delle tre foto più votate riceveranno in premio ingressi al Winter Park, ai musei comunali, al sistema Muma (Galata, Mei, Lanterna), Palazzo Ducale e Acquario.

