"La Riviera delle Luci": le luminarie di Natale da scoprire tra Arenzano e le Albissole

Continua la collaborazione fra i comuni del Ponente Ligure per la promozione turistica del territorio.

Dopo le prime iniziative collettive, alla fine del primo lockdown, gli Assessorati al Turismo dei comuni di Arenzano, Cogoleto, Varazze, Celle Ligure, Albisola Superiore e Albissola Marina tornano a collaborare con un interessante iniziativa in vista del periodo delle festività natalizie. “Riviera delle Luci” è il nome del progetto dei sei comuni che hanno unito le loro forze per dare vita ad una piccola costellazione di luci di Natale.

L’idea è stata quella di mettere a sistema le varie installazioni luminose del periodo natalizio per le vie delle città, offrendo ai cittadini e ai visitatori di prossimità, un’attrattiva su questo tratto di costa tra il ponente genovese e il levante savonese.

«Attraverso una semplice operazione di marketing territoriale sul territorio - raccontano gli assessori - le persone sono invitate a scoprire le luminarie e le curiose installazioni luminose presenti in ogni Comune. L’obiettivo è quello di attrarre visitatori nei centri cittadini che, oltre ad ammirare le luci, potranno fare shopping di Natale nelle attività commerciali, consumare nei numerosi locali pubblici e quindi dare impulso alle realtà locali. Un’iniziativa di promozione turistica e commerciale per trasmettere un sentimento di speranza ed ottimismo a tutti i residenti con l’atmosfera del Natale alle porte, ma anche di sostegno a tutti gli operatori economici locali, in un periodo così difficile per tutti».

L’invito di tutti gli assessori è quello di scoprire tutte le splendide luminarie sulla costa, scattare una foto o un selfie natalizio e pubblicarlo sui social con l’hashtag #RivieradelleLuci. Gli scatti più belli verranno pubblicati e condivisi sulle pagine Facebook ed Instagram dei singoli Comuni.