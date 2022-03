La Rai dedica uno speciale a Luigi Squarzina: fu direttore artistico dello Stabile di Genova e fondò il Museo-Biblioteca dell’Attore

Fu direttore artistico di Stabili prestigiosi, tra cui anche quello di Genova, Luigi Squarzina, a cui verrà dedicato uno speciale su RadioTechetè della Rai. Appuntamento lunedì 28 marzo alle ore 17.

Squarzina, uno dei protagonisti della scena teatrale e culturale italiana del secondo Novecento, nasceva cento anni fa, il 18 febbraio del 1922, a Livorno. Regista, drammaturgo, direttore artistico di Stabili prestigiosi come quelli di Genova e di Roma, storico del teatro, docente universitario, accademico dei Lincei, Squarzina ha rappresentato "un caso unico ed eccezionale" nella storia del teatro nazionale. Lo spazio teatrale di Radio Techetè lunedì dedicherà un lungo speciale all'intellettuale che riusciva a unire inestricabilmente la teoria e la pratica del palcoscenico.

A Genova aveva diretto dal 1962 al 1976 (insieme con Ivo Chiesa) il teatro Stabile. Qui indagò gli autori classici, offrendo una lettura innovativa e di intensa attenzione interpretativa, costantemente su base rigorosamente filologica. Sempre a Genova, diede vita nel 1966, con Ivo Chiesa e Silvio D’Amico, al Museo-Biblioteca dell’Attore, divenuto Fondazione di rilevanza internazionale attraverso l’acquisizione e valorizzazione di un ricchissimo patrimonio di archivi.

L'omaggio curato da Silvana Matarazzo comprende molte opere messe in scena da Squarzina o scritte di suo pugno come "Tre quarti di luna", che ottenne il premio Saint Vincent nel 1953 per la novità drammatica e uno straordinario successo di pubblico, varie testimonianze rilasciate dallo stesso regista e quelle di importanti critici.

Per ricostruirne un ritratto sono state raccolte alcune interviste alle persone che hanno vissuto, collaborato o lavorato con lui: la moglie Silvia Danesi, nota storica dell'arte, Pier Luigi Pizzi, uno dei più importanti scenografi italiani, Fabio Nicolosi, suo allievo e poi assistente di Squarzina all'università Roma Tre, Elio Testoni, responsabile scientifico dell'archivio Squarzina presso la Fondazione Istituto Gramsci, e gli attori Tullio Solenghi e Giancarlo Zanetti, che ricordano il loro maestro.