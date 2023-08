Selvaggia Lucarelli e l'osteria ligure che fa pagare due euro per un piattino vuoto

Due euro in più sul conto per avere un piattino per condividere un piatto di trofie al pesto con la propria figlia. È successo a Finale Ligure e il caso sta infiammando i social, a poche ore di distanza da un caso molto simile avvenuto in un bar sul lago di Como, due euro per tagliare un toast a metà.

La vicenda è stata denunciata da Selvaggia Lucarelli su Instagram, pubblicando lo scontrino incriminato: "Liguria. Un piatto di trofie al pesto 18 euro - scrive la giornalista -, la mamma chiede un piattino per farne assaggiare un po' anche alla bambina di tre anni che ha già mangiato. Sul conto le mettono due euro per il piattino. Tra l'altro avendole già messo in conto il coperto".

Sui social esplode la polemica. "Galera!" Inneggia l'attore Gabriele Rossi, mentre la pasticcera Sara Brancaccio fa notare: "È come quando chiedi un bicchier d'acqua dopo il caffè. Domandi per gentilezza 'quanto le devo?' e ti rispondono 'non importa'. Il mondo si divide in gente che non sta stare al mondo e poi tutti gli altri. Confido che siano di più questi ultimi". In tanti denunciano una situazione fuori controllo per quanto riguarda la ristorazione: "Quest'anno è una vergogna - tuona una follower - sul lago sono riusciti a farmi pagare 3 euro di coperto in un posto dove non c'era nemmeno la tovaglia (nemmeno la tovaglietta). Ok le bollette, ma a parte il piattino, che è essere disonesti, un piatto di trofie al pesto 18 euro? Mangiamo a casa, io mi sono rotta". E i liguri fanno eco: "Benvenuta in Liguria. Noi qui paghiamo tutto l'anno prezzi turistici, la vita è diventata carissima. È stupenda la Liguria, è stupenda la mia Genova, ma porca miseria non ce la si fa più".

Fonte: Today.it