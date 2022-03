Oscar 2022: niente statuetta per "Luca", la Liguria rimane a mani vuote

I liguri ci avevano sperato fino all'ultimo, ma alla fine l'Oscar per "Luca" - film di animazione Disney Pixar ambientato nella nostra regione, per la regia del genovese Enrico Casarosa - non è arrivato. Premiato, come miglior film di animazione, un altro prodotto della casa di Topolino, "Encanto", ambientato in Colombia.

Nessuna statuetta in generale è arrivata al cinema italiano, quest'anno, anche se il nostro paese era in lizza per il riconoscimento di migliore film straniero, migliori costumi e miglior film di animazione. In queste occasioni, comunque, è già un grande risultato aver partecipato, anche perché si trattava di candidature di spessore: Paolo Sorrentino con "È stata la mano di Dio" (ha vinto il giapponese "Drive my car"), Massimo Cantini Parrini candidato con "Cyrano" (ha vinto Jenny Beavan per "Cruella") ed Enrico Casarosa candidato per "Luca" (l'Oscar, come già scritto, è andato a "Encanto").

Enrico Casarosa ha commentato su Twitter ringraziando tutti coloro che si sono adoperati per realizzare "Luca": "Siete voi i vincitori nel mio cuore" ha twittato il regista genovese.

"Luca" è comunque stato molto apprezzato da pubblico e critica: si tratta infatti del film in streaming più visto del 2021, e Casarosa a ottobre aveva ricevuto il premio della National Italian American Foundation negli Stati Uniti. Il successo ha spinto Disney Pixar a produrre anche un sequel, il corto "Ciao Alberto", disponibile su Disney+.