"Lol": anche Luca e Paolo nella terza stagione dello show di Prime Video, tutti i concorrenti

I comici genovesi Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu faranno parte del cast della terza stagione di "Lol: chi ride è fuori", il celebre comedy show di Prime Video che tornerà sul piccolo schermo nel 2023.

I dieci comici si dovranno sfidare a rimanere seri per sei ore consecutive provando tutti i numeri più spassosi del loro repertorio per eliminare i concorrenti. In palio, un premio di 100mila euro che andrà a un ente benefico scelto dal vincitore.

Luca e Paolo, nella terza stagione di "Lol", dovranno sfidare rivali di prim'ordine: con loro infatti ci saranno Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Brenda Lodigiani e Marina Massironi.

Il comedy show, che verrà rilasciato in sei episodi, è prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios.

Il "moderatore" del gioco sarà ancora una volta Fedez, affiancato da Frank Matano, concorrente della prima edizione.

Aspettando la terza stagione, Prime Video proporrà "Lol Xmas Special", speciale natalizio disponibile dal 19 dicembre che chiamerà a raccolta, per una sola puntata, sei protagonisti (e un'ospite) delle prime due edizioni, che rivivranno l'esperienza dello show: i concorrenti saranno Mara Maionchi, Frank Matano, Maria Di Biase, Michela Giraud, Mago Forest e Lillo.