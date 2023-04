Lotto, tripletta in Liguria: vincite per oltre 285 mila euro

Il Lotto premia la Liguria. Nel concorso del 20 aprile, come riporta Agipronews, sono state realizzate vincite per oltre 285 mila euro.

La più alta arriva da Borghetto di Vara, in provincia di La Spezia, sei ambi, quattro terni e una quaterna sulla ruota di Roma dal valore di 216.600 euro. Completano il quadro della regione altri 68mila euro totali vinti a Genova: una cinquina Simbolotto ha fruttato a un fortunato giocatore 43.478,26 euro, mentre ne sono stati vinti 25mila con un ambo secco (10-23) sulla ruota di Roma.

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 17,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale superiore ai 350 milioni in questo 2023.