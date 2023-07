Lotto, doppietta in Liguria: vinti oltre 50mila euro

La buona sorte bacia la Liguria. Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, sono state centrate due vincite per un totale di oltre 50 mila euro: tre ambi e un terno sono valsi 36.500 euro a un giocatore di Diano Marina, in provincia di Imperia, stessa combinazione che ha portato 14.500 euro a un giocatore di Genova.

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 10 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 575 milioni in questo 2023.

Lotto estrazione sabato 1 luglio 2023: i numeri vincenti

L'estrazione del Lotto serale di sabato 1 luglio 2023. I numeri delle dieci ruote più quella Nazionale sono comunicati da Lottomatica.

Bari 67 38 15 24 62

Cagliari 9 52 65 86 74

Firenze 4 83 41 23 65

Genova 12 71 16 38 60

Milano 18 14 70 4 13

Napoli 23 85 72 62 19

Palermo 69 64 35 84 72

Roma 79 10 51 2 80

Torino 22 16 90 54 15

Venezia 65 33 43 1 57

Nazionale 9 29 75 19 78