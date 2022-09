Lotto, a Genova un colpo da oltre 43mila euro

Il Lotto premia la Liguria: come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Genova ha centrato la cinquina del Simbolotto, vincendo un premio da oltre 43mila euro.

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito vincite per oltre 7,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 768,7 milioni dall'inizio dell'anno.

Non è stata l'unica vincita: a Bordighera, in provincia di Imperia, è stato centrato un 9 Oro da 50mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per quasi 27 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,6 miliardi da inizio anno.