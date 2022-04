Lotto, doppietta a Genova: vincite per quasi 23mila euro

Il Lotto premia Genova e la Liguria. Nell'utimo concorso, come riporta Agipronews, due fortunati giocatori genovesi sono stati baciato dalla fortuna per quello che riguarda il gioco tradizionale, due vittorie anche per il 10eLotto in Liguria: una a Ventimiglia e una ad Alassio.

Per quello che riguarda Genova un fortunato giocatore ha centrato sei ambi, quattro terni e una quaterna sulla ruota Nazionale, conquistando una vincita da quasi 14mila euro, mentre un altro giocatore ha centrato un terno secco da 9.000 euro (34-60-66 sulla ruota Nazionale). L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 4,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 284 milioni da inizio anno.

Doppietta ligure, invece, al 10eLotto: come riporta Agipronews, si festeggia con un 9 da 20mila euro centrato a Ventimiglia, in provincia di Imperia, e con un 7 Doppio Oro da 7.500 euro ad Alassio, in provincia di Savona, per un bottino totale della regione di 27.500 euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 27,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre un miliardo da inizio anno.

Estrazione Lotto martedì 12 aprile 2022: i numeri vincenti

I numeri del Lotto del concorso di martedì 12 aprile 2022. I numeri delle dieci ruote più quella Nazionale sono comunicati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

BARI 61 44 50 41 30

CAGLIARI 68 4 47 25 78

FIRENZE 1 35 2 53 69

GENOVA 90 73 71 82 81

MILANO 39 21 72 47 38

NAPOLI 58 16 86 25 39

PALERMO 5 33 27 53 54

ROMA 18 20 69 25 78

TORINO 25 50 41 69 36

VENEZIA 10 43 40 82 88

NAZIONALE 27 17 66 60 34

Estrazione 10eLotto del 12 aprile 2022