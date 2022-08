Lotto, a Genova una vincita da oltre 52mila euro

Il Lotto premia la Liguria: a Genova, come riporta Agipronews, è stata centrata la vincita più alta dell'ultimo concorso, da oltre 52mila euro. Il concorso del Lotto di martedì 9 agosto ha distribuito 5,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 640,8 milioni dall'inizio dell'anno.

Lotto estrazione martedì 9 agosto 2022: i numeri vincenti

I numeri del Lotto del concorso di martedì 9 agosto 2022. I numeri delle dieci ruote del lotto più quella Nazionale come comunicati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Bari 25 43 76 14 32

Cagliari 19 32 38 9 7

Firenze 66 5 26 56 52

Genova 74 25 36 2 45

Milano 13 30 76 5 18

Napoli 43 38 60 80 19

Palermo 52 73 75 15 82

Roma 14 34 28 15 70

Torino 64 49 25 22 44

Venezia 20 24 41 44 60

Nazionale 85 43 34 81 79