Lotto: terno secco da quasi 20mila euro

Festa a Genova grazie all'estrazione del Lotto di lunedì 8 gennaio. Nel capoluogo ligure, come riporta Agipronews, sono stati vinti 19.500 in seguito alla combinazione 5-35-53 sulla ruota di Palermo, terno secco per un fortunato giocatore. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,3 milioni di euro, per un totale di 39,2 milioni da inizio anno.

Estrazioni Lotto oggi: i numeri vincenti di lunedì 8 gennaio 2024

I numeri vincenti delle dieci ruote più quella Nazionale comunicati dall'Agenzia delle dogane e dei Monopoli nonché da Igt (ex Lottomatica). L'estrazione del Lotto di lunedì 8 gennaio 2024.

Estrazione Lotto 8/1/2024. In basso tutti i numeri estratti:

BARI 48 81 71 67 22

CAGLIARI 86 87 21 76 47

FIRENZE 65 56 10 72 23

GENOVA 64 84 49 38 61

MILANO 72 70 61 15 54

NAPOLI 27 42 49 58 44

PALERMO 35 59 15 53 5

ROMA 50 40 60 39 68

TORINO 71 4 64 5 9

VENEZIA 61 30 23 5 2

NAZIONALE 77 41 19 7

