Lotto, tre ambi e un terno: vinti 47.500 euro a Genova

La fortuna bacia la città di Genova. Nell'ultima estrazione, come riporta Agipronews, sono stati vinti 47.500 euro con tre ambi e un terno.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 633 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

I numeri del Lotto estratti sabato 29 giugno 2024

Bari: 83 65 11 16 67

Cagliari: 59 30 85 82 39

Firenze: 46 79 29 14 25

Genova: 32 61 24 70 6

Milano: 41 7 9 70 16

Napoli: 70 7 63 22 39

Palermo: 20 4 23 69 7

Roma: 74 78 12 23 77

Torino: 52 8 74 70 15

Venezia: 4 32 50 67 38

Nazionale: 1 61 60 42 48

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp