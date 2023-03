Lotto, vinti 45mila euro a Genova

Il Lotto premia la Liguria: come riporta Agipronews, a Genova è stata centrata una vincita da 45mila euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per quasi 5,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 246 milioni dall'inizio dell'anno.

Lotto estrazione sabato 18 marzo 2023: i numeri vincenti

I numeri del Lotto del concorso di sabato 18 marzo 2023. I numeri delle dieci ruote più quella Nazionale sono comunicati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli intorno alle ore 20.