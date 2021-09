Lotteria degli scontrini, a Genova un premio da 25mila euro

Uno dei 15 scontrini diffusi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il 2 settembre 2021 è stato emesso a Genova: vale un premio da 25mila euro per il compratore e di 5mila per il venditore

Come ogni giovedì sono stati ufficializzati i quindici scontrini vincenti nell'ambito della "Lotteria degli scontrini", iniziativa collegata al programma "Italia cashless" messo a punto dal Governo per incentivare l’uso di carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi.

Uno dei 15 scontrini estratti, e diffusi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il 2 settembre 2021 è stato emesso proprio a Genova lunedì 27 agosto 2021. Vale un premio da 25mila euro per il compratore e di 5mila euro per il venditore. Lo scontrino è stato emesso in un esercizio di prossimità per una spesa di 44,84 euro. A questo link l'elenco degli scontrini (con i codici identificativi) estratti questa settimana.

Estratti il 2 settembre 2021 anche i 25 premi settimanali aggiuntivi (in questo caso 10mila euro per i compratori e 2mila per i venditori), di seguito il tweet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con tutti i dettagli.