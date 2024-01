Lotteria di Natale per la Gigi Ghirotti: cinquemila biglietti venduti e 43mila euro raccolti

Dalla Lotteria di Natale arrivano 43mila euro per la sostituzione di 18 letti nei due hospice Gigi Ghirotti di Albaro e Bolzaneto: è questo il bilancio dell'iniziativa della fondazione genovese patrocinata dal Comune.

L’ estrazione dei biglietti vincenti (ne son o stati venduti cinquemila) si è svolta giovedì 11 gennaio a palazzo Tursi alla presenza dell’assessore al Commercio Paola Bordilli, del presidente della fondazione Franco Henriquet e del vicepresidente Stefano Rossi. Hanno partecipato anche i rappresentanti delle varie attività che hanno messo a disposizione i premi e i numerosi volontari che si sono prodigati per la realizzazione della buona uscita dell’evento.

I premi della lotteria 2023 (è il terzo anno consecutivo che viene organizzata) sono stati donati, per tutto il tempo delle festività, da varie attività del territorio genovese. Dodici i biglietti estratti per altrettanti riconoscimenti, tra cui una crociera nel Mar Mediterraneo, buoni spesa da 600 euro al mercato Orientale, trattamenti per capelli e di bellezza, ingressi alle terme.

"Il Comune di Genova c’è e ci sarà sempre per la Gigi Ghirotti - dichiara l’assessore al Commercio del Comune Paola Bordilli - perché il legame che lega la Gigi Ghirotti ai cittadini di Genova è strettissimo. Poter essere al fianco della Fondazione Gigi Ghirotti è per questa amministrazione sia un privilegio che un dovere. Poter sostenere chi, a sua volta, aiuta non solo i malati, ma anche le loro famiglie, è fondamentale".

"Voglio ringraziare il Comune di Genova per il sostegno che non ci fa mai mancare - ha detto il presidente della Fondazione Gigi Ghirotti Franco Henriquet- e i cittadini di Genova perché rispondono sempre numerosi ai nostri eventi e ci rendono ogni volta orgogliosi. I biglietti, 5.000, della lotteria di Natale sono andati a ruba e ci hanno permesso di sostituire i letti dei nostri due hospice di Albaro e Bolzaneto".