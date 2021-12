Lotteria Italia 2021, in Liguria venduti 137mila biglietti

Sono 137.707 i biglietti della Lotteria Italia venduti finora in Liguria, dove è stato staccato oltre il 2% dei biglietti totali distribuiti finora (circa 6,2 milioni).

A poco meno di dieci giorni dall'estrazione del 6 gennaio, come emerge dai dati dell'Agenzia Dogane e Monopoli elaborati da Agipronews, Genova è prima tra le province con 81.372 tagliandi, seguita da Savona con 25.038 biglietti venduti, poi Imperia a quota 18.8778 e La Spezia con 12.519.

Ma quali sono le regioni in cui ad oggi sono stati venduti più biglietti? Secondo quanto apprende Agimeg, la Lombardia è in testa a questa speciale classifica con il 15,2% di tagliandi staccati, seguita dal Lazio con il 12,1%, terzo posto per la Campania con l'8,7% del totale dei biglietti venduti. In top five anche l'Emilia Romagna, con il 7,5%, ed il Piemonte con il 6,6%. In Top Ten anche Toscana (6,1%), Veneto (5,7%), Sicilia (5,4%), Puglia (4,2%) e Marche (2,3%). Subito dietro la Liguria (2,2%), l'Abruzzo (2,1%), l'Umbria (2%), la Calabria (1,8%), il Friuli (1,3%), la Sardegna (1,2%), il Trentino Alto Adige (0,9%), la Basilicata (0,7%), il Molise (0,3%), fanalino di coda la Valle d'Aosta (0,2%).

A livello locale, Roma è la prima provincia in Italia per biglietti venduti, oltre 600 mila: nella Capitale è stato finora staccato un biglietto su dieci (9,6%). Milano è in seconda posizione con 381 mila biglietti (il 6,1%), seguita da Napoli con il 5,1% (319 mila tagliandi), poi Torino (4%, 250 mila biglietti) e Bologna (2,7%, 169 mila biglietti). Tra le città dove sono stati venduti più tagliandi anche Firenze (2%, 125 mila biglietti), Palermo (1,6%, 100 mila biglietti), Brescia e Salerno con l'1,5%, Bergamo, Bari e Venezia con l'1,4%, Genova, Verona e Monza-Brianza con l'1,3%, Catania e Varese con l'1,2%, Perugia e Caserta con l'1,1%, Padova con l'1%.

REGIONI BIGLIETTI VENDUTI %

LOMBARDIA Milano 381.823 6,1% Varese 75.113 1,2% Como 75.113 1,2% Lecco 31.297 0,5% Sondrio 12.519 0,2% Bergamo 87.632 1,4% Monza Brianza 81.372 1,3% Pavia 43.816 0,7% Lodi 18.778 0,3% Cremona 25.038 0,4% Mantova 25.038 0,4% Brescia 93.891 1,5% TOTALE 951.428 15,2%

LAZIO Roma 600.902 9,6% Viterbo 43.816 0,7% Rieti 18.778 0,3% Frosinone 43.816 0,7% Latina 50.075 0,8% TOTALE 757.387 12,1%

CAMPANIA Napoli 319.229 5,1% Caserta 68.853 1,1% Benevento 25.038 0,4% Avellino 37.556 0,6% Salerno 93.891 1,5% TOTALE 544.567 8,7%

EMILIA ROMAGNA Bologna 169.004 2,7% Piacenza 18.778 0,3% Parma 56.335 0,9% Reggio Emilia 31.297 0,5% Modena 56.335 0,9% Ferrara 31.297 0,5% Ravenna 37.556 0,6% Forlì Cesena 31.297 0,5% Rimini 37.556 0,6% TOTALE 469.455 7,5%

PIEMONTE Torino 250.376 4,0% Verbano-Cusio-Ossola 12.519 0,2% Biella 6.259 0,1% Novara 31.297 0,5% Vercelli 12.519 0,2% Alessandria 43.816 0,7% Asti 25.038 0,4% Cuneo 31.297 0,5% TOTALE 413.120 6,6%

TOSCANA Firenze 125.188 2,0% Prato 18.778 0,3% Pistoia 25.038 0,4% Lucca 31.297 0,5% Massa Carrara 12.519 0,2% Arezzo 43.816 0,7% Pisa 37.556 0,6% Livorno 31.297 0,5% Siena 37.556 0,6% Grosseto 18.778 0,3% TOTALE 381.823 6,1%

VENETO Venezia 87.632 1,4% Belluno 12.519 0,2% Treviso 50.075 0,8% Vicenza 50.075 0,8% Verona 81.372 1,3% Padova 62.594 1,0% Rovigo 12.519 0,2% TOTALE 356.786 5,7%

SICILIA Palermo 100.150 1,6% Messina 43.816 0,7% Catania 75.113 1,2% Siracusa 18.778 0,3% Ragusa 18.778 0,3% Enna 12.519 0,2% Caltanissetta 12.519 0,2% Agrigento 25.038 0,4% Trapani 31.297 0,5% TOTALE 338.007 5,4%

PUGLIA Bari 87.632 1,4% Foggia 43.816 0,7% Barletta Andria Trani 18.778 0,3% Taranto 31.297 0,5% Brindisi 25.038 0,4% Lecce 56.335 0,9% TOTALE 262.895 4,2%

MARCHE Ancona 43.816 0,7% Pesaro Urbino 31.297 0,5% Macerata 25.038 0,4% Fermo 25.038 0,4% Ascoli Piceno 18.778 0,3% TOTALE 143.966 2,3%

LIGURIA Genova 81.372 1,3% Imperia 18.778 0,3% Savona 25.038 0,4% La Spezia 12.519 0,2% TOTALE 137.707 2,2%

ABRUZZO L'Aquila 31.297 0,5% Teramo 25.038 0,4% Pescara 37.556 0,6% Chieti 37.556 0,6% TOTALE 131.447 2,1%

UMBRIA Perugia 68.853 1,1% Terni 56.335 0,9% TOTALE 125.188 2,0%

CALABRIA Catanzaro 25.038 0,4% Cosenza 43.816 0,7% Crotone 6.259 0,1% Vibo Valentia 6.259 0,1% Reggio Calabria 31.297 0,5% TOTALE 112.669 1,8%

FRIULI Trieste 12.519 0,2% Gorizia 12.519 0,2% Pordenone 18.778 0,3% Udine 37.556 0,6% TOTALE 81.372 1,3%

SARDEGNA Cagliari 25.038 0,4% Sassari 25.038 0,4% Nuoro 6.259 0,1% Oristano 6.259 0,1% Sud Sardegna 12.519 0,2% TOTALE 75.113 1,2%

TRENTINO ALTO ADIGE Trento 18.778 0,3% Bolzano 37.556 0,6% TOTALE 56.335 0,9%

BASILICATA Potenza 25.038 0,4% Matera 18.778 0,3% TOTALE 43.816 0,7%

MOLISE Campobasso 12.519 0,2% Isernia 6.259 0,1% TOTALE 18.778 0,3%

VALLE D'AOSTA Aosta 12.519 0,2% TOTALE 12.519 0,2%.