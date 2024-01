Lotteria Italia 2023, i biglietti vincenti

È stato vinto a Milano il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia 2023, acquistato presso il bar Valdagno in via delle Forze Armate 212. I biglietti vincenti sono stati estratti sabato 6 gennaio 2024. È finito invece in un'area di servizio il secondo premio da 2,5 milioni di euro, precisamente presso l'area 'Campagna Nord' a Campagna, in provincia di Salerno.

Si torna in Lombardia per il terzo premio da 2 milioni, vinto ad Albuzzano in provincia di Pavia, presso la rivendita di Delmonte Chiara in viale Lodi 11. Il quarto premio, per un valore di 1,5 milioni di euro, è stato vinto sempre in Lombardia a Roncadelle, in provincia di Brescia, presso il punto vendita di Cornali Valerio in via Enrico Mattei 37.

Il quinto e ultimo premio di prima categoria, da un milione di euro, è stato vinto a Monte Colombo-Montescudo, in provincia di Rimini, presso il Bar della Rocca in via della Rocca 8 (Dal primo premio al quinto, i 5 biglietti di prima categoria vincenti).

I premi dovranno essere reclamati attraverso la presentazione del biglietto o del promemoria di gioco secondo le modalità previste, entro e non oltre il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito www.adm.gov.it del bollettino ufficiale.

Biglietti vincenti di seconda categoria

Queste le le serie e i numeri dei 15 biglietti estratti di seconda categoria della Lotteria Italia 2023, del valore di 100mila euro ciascuno.

P 192527 QUARTU SANT’ELENA (CA)

M 245885 PIETRASANTA (LU)

F 131600 POLESINE ZIBELLO (PR)

F 214883 TRIESTE (TS)

D 393404 CALDARO SULLA STRADA DEL VINO (BZ)

I 466701 CIVITELLA VALDICHIANA (AR)

I 257605 NAPOLI (NA)

I 063968 PIACENZA (PC)

N 200785 EBOLI (SA)

L 207346 OTTAVIANO NA

C 071644 CATANIA (CT)

M 404056 ROMA (RM)

P 244070 FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)

M 462363 ROMA (RM)

L 327933 SALACONSILINA (S)

Biglietti vincenti di terza categoria