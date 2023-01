Lotteria Italia 2022/2023, due biglietti vincenti a Genova

Sono stati 142.260 i biglietti della Lotteria Italia 2022 staccati in Liguria, dato in flessione e in linea con il trend nazionale, con un -6,9%. Genova, rileva l'agenzia specializzata Agipronews, si conferma la provincia dove sono stati distribuiti più tagliandi, oltre la metà: 73.740 (-9,2%). In calo le vendite anche in provincia di Savona (31.540, -2,9%), La Spezia (18.280, -7,4%) e Imperia (18.700, -3,5%). La fortuna ha baciato due genovesi che si sono aggiudicati un premio di terza fascia da 20mila euro (Serie L, numero 239949 e Serie O, numero 436522). Premi di terza categoria dello stesso valore anche per altri cinque liguri: i tagliandi vincenti sono stati venduta a Vezzano Ligure (Serie G numero 479411), La Spezia (C 209304), Albisola Superiore (E 125358), Savona (F 189630) e Sanremo (C 253458).

Lotteria Italia 2022 2023: i biglietti vincenti di prima categoria

I biglietti vincenti della Lotteria Italia 2022-2023. Il primo premio della Lotteria Italia vale 5 milioni di euro e va quest'anno a Bologna (biglietto Serie D 271862). L'Agenzia Accise Dogane Monopoli di Stato comunica le serie e i numeri dei primi cinque biglietti estratti di prima categoria:

D 271862 venduto a BOLOGNA 1° Premio da € 5.000.000

L 486158 venduto a ROMA - 2° Premio da € 2.500.000

L 349605 venduto a FONTE NUOVA (RM) - 3° Premio da € 2.000.000

E 004737 venduto a ROMA - 4° Premio da € 1.500.000

L 492408 venduto a PARMA - 5° Premio da € 1.000.000

Lotteria Italia 2022 2023: i biglietti vincenti di seconda categoria

Ecco i biglietti vincenti di seconda categoria della Lotteria Italia 2022 2023. Si tratta di 10 premi da 50mila euro ciascuno.

D 367432 PALERMO PA

F 328148 MONTE SAN SAVINO AR

P 005315 TORTORETO TE

A 265781 PARMA PR

O 309242 MEDESANO PR

B 197669 BENEVENTO BN

D 229592 JESI AN

C 442658 CAORLE VE

D 357293 FROSINONE FR

D 054762 VALLATA AV

Lotteria Italia 2022 2023: i biglietti vincenti di terza categoria