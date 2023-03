"Lol 3", confermati Luca e Paolo nel cast: la presentazione ufficiale della nuova edizione

È ufficiale, dal 9 marzo vedremo anche Luca e Paolo nella stanza delle risate di "Lol 3", fortunato reality show di Prime Video in cui i concorrenti - scelti apposta tra comici noti e meno - si sfideranno a suon di battute e gag.

I due comici genovesi Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, insieme ad altri otto partecipanti, dovranno rimanere seri per sei ore consecutive provando tutti i numeri più spassosi del loro repertorio: chi ride verrà eliminato, fino a rimanere con un unico, "serissimo" (si fa per dire), vincitore. In palio, un premio di 100mila euro che andrà a un ente benefico scelto dal vincitore.

Luca e Paolo, nella terza stagione di "Lol: chi ride è fuori", dovranno sfidare rivali di prim'ordine: con loro infatti ci saranno Herbert Ballerina, Fabio Balsamo (The Jackal), Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Brenda Lodigiani e Marina Massironi. Lo special guest di questa edizione sarà Maccio Capatonda: il comico, vincitore della seconda stagione, sarà il "disturbatore ufficiale" dello show e avrà il compito di indurre alla risata i concorrenti, un po' come fece Lillo in "Lol 2". E il divertimento non mancherà: mentre Lillo aveva portato nella stanza l'irresistibile "Posa man", nel trailer Maccio arriverà con un nuovo supereroe, "Riposa man". Ad osservare l'esilarante gara comica dalla control room, torna nelle vesti di arbitro e conduttore, Fedez, affiancato dal co-host Frank Matano, uno dei comici sfidanti della prima stagione.

"Lol: chi ride è fuori 3" sarà disponibile in esclusiva su Prime Video a partire dal giorno giovedì 9 marzo 2023 con i primi quattro episodi, mentre gli ultimi due episodi finali usciranno dal giorno 16 marzo. Il comedy show è prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios.