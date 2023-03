Un'onda con le pagine: ecco il logo di Genova Capitale Italiana del Libro 2023

È un'onda che si arriccia andando a formare un libro che si sfoglia: il logo di Genova Capitale Italiana del Libro è stato illustrato durante la presentazione del piano strategico della cultura 2023-2026.

In questo senso, il simbolo va a intersecarsi con il tema scelto per quest'anno dal Tavolo della cultura (strumento collegiale di lavoro attivo già da alcuni mesi) ovvero "Genova e il mare". E alla lettura - tramite le biblioteche, gli archivi e i centri di documentazione, è dedicato un intero settore del piano strategico. C'è il progetto Genova Capitale Italiana del Libro 2023, ma poi si punta anche a rafforzare la programmazione di eventi e iniziative integrata in ottica di creare una sinergia tra musei, archivi e biblioteche.

Tra le azioni previste, l'implementazione di strumenti, sussidi e servizi dedicati alle fasce fragili, sviluppo di opportunità e servizi per i giovani e sperimentazione del progetto di human library. Per quanto riguarda l'offerta, tradizionale e digitale si combinano tra promozione dell'offerta dei servizi della biblioteca anche fuori dalle sedi bibliotecarie, rifunzionalizzazione degli spazi della biblioteca De Amicis, percorso sulla storia del libro in Berio e progetti di digitalizzazione e valorizzazione online.

Per quanto riguarda gli archivi, infine, spazi eccezionali per la ricerca specialistica di valore internazionale con visibilità internazinale della città a livello di ricerca.