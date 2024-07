Lo storico Locomotore 29 della Ferrovia Genova Casella compie 100 anni

Da oggi, venerdì 5 luglio, il Locomotore 29 torna a sferragliare con il suo festoso fischio lungo i 24 chilometri della Ferrovia Genova Casella.

Classe 1924, lo storico Locomotore 29 è tornato allo splendore delle origini grazie a un accurato lavoro di manutenzione e restauro realizzato dalle maestranze specializzate che operano sulla ferrovia gestita da Amt. Elettricisti, meccanici e meccatronici hanno lavorato nell’ultimo anno per riportare in servizio uno dei primi locomotori simbolo della Ferrovia Genova Casella che faceva parte di un lotto di 18 macchine costruite dalla società Tibb (Tecnomasio Italiano Brown Boveri) nel 1924 per la Ferrovia Adriatico Appennino (Faa) in Abruzzo.

Fu proprio la Sangritana, come è comunemente conosciuta la Faa, a cedere nel periodo post bellico, a seguito della sua conversione allo scartamento ordinario, i due locomotori gemelli 28 e 29 alla ferrovia genovese.

In particolare il locomotore 29, trasferito in Fgc nel maggio 1960, venne sottoposto a numerosi interventi tra cui la modifica dello scartamento da 950 mm a quello metrico e del reostato; venne anche sostituito il pantografo classico con uno del tipo a stanghe ancora attualmente utilizzato. Ottenuta l’autorizzazione dal Ministero, nel vano bagagli venne realizzato uno scompartimento per i passeggeri con 16 posti a sedere costituiti da panche in legno recuperate da un altro rotabile accantonato.

La storia del locomotore 29

Il locomotore 29 venne immesso in servizio sulla Ferrovia Genova Casella nell’aprile 1962 e utilizzato sia per treni viaggiatori sia per treni di servizio.

A seguito di un nuovo restauro, realizzato dalle maestranze interne della Ferrovia negli anni tra il 1983 e il 1985, venne dotato della attuale livrea rosso-crema e impiegato frequentemente al traino del treno storico costituito dalle carrozze C103 e C104 (ex Ferrovia Val di Fiemme - Fefv), sempre nella medesima livrea, e dalla carrozza bar C22 che faceva parte della dotazione originaria della ferrovia genovese. Il Locomotore 29 ha circolato sulla linea fino al 2016.

Il restauro operato nell’ultimo anno dal reparto manutenzione rotabili FGC ha comportato diverse lavorazioni, tra le altre, le revisioni dei motori elettrici, del controller meccanico di avviamento, dei rubinetti del freno, dell’invertitore, del compressore, del convertitore 24 Volts, del cronotachigrafo e del pantografo. Inoltre, è stata effettuata la verniciatura completa.

Al viaggio inaugurale dei 100 anni, per celebrare l’importanza della storica ricorrenza, erano presenti l’assessore ai Trasporti di Regione Liguria, Augusto Sartori, il consigliere delegato ai Trasporti della Città Metropolitana di Genova, Claudio Garbarino, l’assessore alla Mobilità del Comune di Genova, Matteo Campora, il sindaco di Sant’Olcese, Sara Dante, il sindaco di Serra Riccò, Angela Negri, il sindaco di Casella, Gabriele Reggiardo. A fare gli onori di casa, il presidente di AMT, Ilaria Gavuglio.

Nel suo ritorno “al ferro”, il Locomotore 29 ha attraversato le tre valli portando il suo saluto ai territori che per tanti anni lo hanno visto protagonista della ferrovia. L’augurio di tutti è di almeno altri cent’anni a servizio dei cittadini e dei turisti che lo potranno ritrovare sui binari in occasioni straordinarie e speciali.