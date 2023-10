A Genova le riprese del documentario Sky "Dickens in Italy": le location

Un legame forse non noto a tutti ma forte, quello tra lo scrittore inglese Charles Dickens e Genova: tanto che le riprese del documentario "Dickens in Italy" per Sky hanno fatto tappa anche nel capoluogo ligure, con la collaborazione di Genova Liguria Film Commission.

Chi conosce la storia di Charles Dickens sa che il celebre scrittore inglese viaggiò per l'Italia tra il 1844 e il 1845 e si fermò per qualche mese anche a Genova, in una villa in via San Nazaro. Tra l'altro, qui il suono delle campane lo infastidì ma fu anche fonte di ispirazione per l'omonimo brano incluso nella raccolta "Racconti di Natale". Il tutto mentre era già impegnato a scrivere le sue impressioni in "Pictures from Italy".

E proprio quest'ultima pubblicazione che racconta le bellezze del nostro Paese, le caratteristiche delle varie città, le abitudini culturali ma anche le contraddizioni, è al centro del documentario prodotto da Ballandi in collaborazione con Sky Uk. Le riprese a Genova, che hanno visto protagonista l'attore britannico David Harewood (volto noto di numerosi film, serie TV come “Homeland” e spettacoli teatrali quali “Romeo e Giulietta” e “Otello”) si sono concluse ieri, domenica 8 ottobre. Tra le location il Porto Antico, il cimitero di Staglieno, la chiesa di San Donato e Villa Pallavicini delle Peschiere.

"Nel docufilm si approfondirà il rapporto tra Dickens e Giuseppe Mazzini, verrà analizzata con gli occhi dello scrittore inglese la situazione politica dell’Italia di quegli anni e il suo punto di vista sul Risorgimento e il Socialismo – spiega la produzione -. Ma anche di come il suono delle campane di Genova lo ispiro? per scrivere 'The Chimes' e si parlerà della prima lettura pubblica di Dickens dell’opera 'A Christmas Carol', avvenuta proprio in Liguria". A sottolineare il legame tra Genova e lo scrittore, anche una fortunata mostra svoltasi a Voltri a inizio anno (poi prorogata grazie al grande successo) che aveva ottenuto il patrocinio del Dickens Museum di Londra.

Il docu-film, suddiviso in due episodi da 44 minuti ciascuno, si arricchirà della presenza di esperti di Letteratura Inglese e di Dickens stesso, che risponderanno alle domande di Harewood e lo accompagneranno nelle varie location per ripercorrere in maniera accurata i passi dell’autore.

Presso Villa delle Peschiere, il 30 settembre, si era tenuto un vero e proprio cocktail party, a cui erano stati invitati studenti universitari, professori e ragazzi di scuole teatrali diffuse sul territorio. Al centro della scena un reading di “A Christmas Carol”, tenuto dall'attore protagonista del documentario, David Harewood, per riportare gli spettatori indietro nel tempo, alla meta? del XIX secolo.