Una miss genovese ai "Soliti Ignoti" su Rai Uno

La genovese Liliana Martinelli, classe 2001, eletta Miss Europa Silver Italia, entrerà prossimamente nelle case degli italiani partecipando ai "Soliti Ignoti" su Rai Uno.

L'appuntamento con la puntata - che è stata registrata in precedenza - è domenica 15 gennaio alle 20,35 sulla rete ammiraglia: qui, accanto al conduttore Amadeus, Liliana interpreterà un'"ignota" e i concorrenti hanno dovuto indovinare la sua identità. Per scoprire chi ci è riuscito e con quanti tentativi, non rimane che guardare lo show.

Liliana Martinelli è nata il 16 luglio del 2001 e ha studiato in una scuola con indirizzo abbigliamento e moda. Ha un bel rapporto con la sua famiglia ed è particolarmente legata alla sorella piu giovane. Fin da piccola sognava di fare la modella e crescendo si è appassionata al mondo del cinema e dello spettacolo. In precedenza ha praticato Judo a livello agonistico. Iscrivendosi al concorso Miss e Mister Europa è risultata finalista regionale acquisendo la possibilità di partecipare alla Finale Nazionale presso il Grand Hotel Azzurra di Lido Adriano dove ha vinto il titolo di Miss Europa Silver Italia. Il regista Antonio Bonifacio l’ha scelta come protagonista del suo prossimo film con inizio riprese metà febbraio, è stata presente sul Red Carpet del Festival del Cinema di Roma, ha già registrato una puntata dei I Soliti Ignoti e inoltre parteciperà alla Fashion Week Sanremese per uno shoting fotografico e poi, sempre nella città dei fiori, sarà protagonista di un defilè con stilisti italiani, francesi e spagnoli.