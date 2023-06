Liguria Pride, ancora una volta niente patrocinio del Comune

Ancora una volta niente patrocinio del Comune di Genova al Liguria Pride, la manifestazione per i diritti Lgbt+ che culminerà con il corteo di sabato 9 giugno per le strade della città.

Mentre con le amministrazioni di centrosinistra il Comune ha patrocinato la manifestazione, il centrodestra ha deciso di cambiare rotta già nel 2018. E anche quest'anno il patrocinio non è arrivato.

Nei giorni scorsi il consigliere comunale Filippo Bruzzone (Lista Rossoverde) insieme al resto dell'opposizione ha tentato di portare il tema del Pride in Aula Rossa, esponendo bandierine arcobaleno, ma è stato interrotto dal presidente del consiglio comunale che ha chiesto di riporre tutto, interrompendo la seduta.

“Il sindaco di Genova Marco Bucci, sostenuto dal centro destra e dal terzo polo, decide ancora una volta di negare il patrocinio del Comune al Pride previsto per sabato 9 giugno - afferma Cristina Bicceri, membro della direzione nazionale di +Europa -. Già nel 2018, aveva definito l'evento come 'diviso', 'offensivo' per talune fasce di popolazione. Oggi si aggiunge a queste motivazioni il pretesto del cosiddetto 'utero in affitto' così come ama chiamare la destra la Gpa, quando è evidente che il tema della gestazione per altri non c' entra nulla coi Pride, di oggi, e di ieri. Come si può definire divisiva la lotta all' omofobia, il contrasto alle discriminazioni, e cosa ci può essere di 'offensivo' in una festa colorata nata per reclamare più diritti per tutti? Al sindaco Bucci ricordo che il compito della politica è soprattutto quello dei sindaci che sono le istituzioni più vicine alle persone, non spetta esprimere un giudizio morale sulle 'presunte diversità' e sulle modalità con le quali esse vengano manifestate, ma piuttosto assicurare che ciascuno goda di eguali condizioni, diritti e doveri".

+Europa lancia infine un appello alle quote di terzo polo che sostengono Bucci: "Se ci siete, e siete liberali quanto noi, battete un colpo".