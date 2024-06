Liguria Pride: alla parata anche il camion dei diritti 'PatriarcOUT'

Al Liguria Pride di sabato 8 giugno 2024 ci sarà anche il 'PatriarcOUT truck', il camion dei diritti di Cgil e Comunità San Benedetto al Porto, che prenderà parte alla parata.

"È ancora tristemente necessario scendere in piazza per chiedere che i diritti acquisiti non vengano messi in discussione - affermano Cgil e Comunità di San Benedetto al Porto -, ma anche per affermarne di nuovi che, a differenza di altri paesi, l’Italia non applica. Politiche sulla famiglia, sulla genitorialità, discriminazioni di genere e sul lavoro, sono solo alcuni dei temi sui quali il nostro Paese sconta una evidente arretratezza che il Governo di centro destra alimenta. Per Cgil e Comunità di San Benedetto al Porto la centralità dei diritti

di tutti si manifesta con la realizzazione di un modello di società inclusiva al passo con i tempi".

Sabato 8 giugno i partecipanti alla grande parata si raduneranno a partire dalle ore 15 per poi partire alle 16 da via San Benedetto, con destinazione finale piazza De Ferrari. La serata si concluderà ai Giardini Luzzati con aperitivo a partire dalle 18 e concerto finale con i Free Shots a partire dalle 20:30.

