"Unire Liguria e Piemonte", Farinetti rilancia una vecchia proposta

Non è la prima volta che se ne parla, ma Oscar Farinetti ha rilanciato l'idea di una fusione tra Liguria e Piemonte. Il fondatore di Eataly ha rilanciato la maxi-regione in occasione dell'Economic Forum Giannini 2022, evento che si svolge a Chiavari all'Auditorium San Francesco.

Secondo Farinetti non mancherebbe nulla in questa 'macro-regione', dal punto di vista economico e turistico: "Mare, monti e colline e gran parte delle eccellenze enogastronomiche d'Italia" ha sottolineato l'imprenditore che ha di fatto recuperato una vecchia proposta che era circolata diversi anni fa, si era parlato infatti di "Limonte" e anche di una regione Alpina che comprendesse Liguria, Piemonte e Val d'Aosta, ma si era sempre rimasti al campo delle ipotesi per una fusione che non ha mai acceso i cuori dei genovesi e dei liguri, ancorati alle proprie tradizioni e alla propria regione.

Farinetti ha poi parlato del ruolo dei giovani, come chiave per il rilancio del Paese: "Ci salveranno i ventenni, nati nel guano che la mia generazione ha causato a livello globale".