La Liguria rappresenta il Bel Paese al festival "Italia amore mio!" di Tokyo

È la Liguria, con i suoi colori e i suoi sapori, a rappresentare la nazione a “Italia, Amore mio!”, il più grande festival italiano in Giappone in corso alla Fiera di Tokyo; un' occasione per valorizzare le eccellenze culturali, enogastronomiche e turistiche nei confronti del pubblico giapponese che, negli ultimi anni, si è mostrato sempre più interessato e attento alla Liguria. Il lavoro di promozione della Regione è partito nel pomeriggio di oggi a Tokyo (tarda mattina in Italia) con un seminario focalizzato sul valore turistico della Liguria, a cui hanno preso parte più di cinquanta persone tra tour operator giapponesi, agenzie di viaggio, giornalisti e influencer.

I partecipanti, dopo la presentazione della destinazione turistica e un viaggio esperienziale tra i gusti e i profumi della cucina ligure, hanno potuto godere di un’esclusiva anteprima dell’area Liguria che è stata allestita per l’occasione nell’Arena di Roppongi Hills: uno dei più grandi complessi immobiliari del Giappone è infatti la location in cui si tiene questa edizione di “Italia, Amore mio!”, in corso fino a domenica 26 maggio.

Da domani, 25 maggio, l’area sarà visitabile dal pubblico generalista che prenderà parte dell’evento. Qui troveranno spazio diversi momenti di show cooking, curati dallo chef stellato Ivano Ricchebono, che avranno come protagonisti pesto e salsa di noci. I sapori della cucina ligure, insieme a olio e vino, saranno i veri protagonisti della manifestazione, quale unica cucina “ufficiale” del Festival. Non mancherà anche la focaccia preparata dallo chef in collaborazione con lo chef di “Focaccia di Recco 500”, Kenichi Nakama, che si è formato proprio in Liguria prima di aprire il suo ristorante in Oriente nel 2023. Ivano Ricchebono, inoltre, coordina anche l’area “The Dream Dining”, una sorta di lounge su prenotazione in cui autorità, ambasciatori e rappresentanti degli enti locali potranno gustare un menù tutto ligure, tra pesto, trofie e pandolce.

“Italia Amore Mio!”, giunto alla sua nona edizione, si svolge con il sostegno della Camera di Commercio Italiana in Giappone e detiene il titolo del più grande festival italiano del Paese. Le precedenti edizioni dell’evento hanno registrato un’affluenza di circa 50.000 visitatori in due giorni, più una significativa risonanza mediatica.

La partecipazione della Regione al festival, unica italiana presente, fa parte di una serie di azioni studiate come strumenti per rafforzare l’immagine della Liguria sul mercato turistico e di business dell’Estremo Oriente e sviluppare così azioni coordinate all’interno del progetto “Road to Japan”, che avrà il suo apice nella partecipazione all’Expo di Osaka nel 2025. La missione della Liguria in Giappone, non a caso, è iniziata il 23 maggio proprio ad Osaka, con un primo incontro con il console generale italiano in città Marco Prencipe, a cui sono seguiti alcuni meeting a tema 2025.

“Ad Osaka per alcuni incontri preparatori in vista di Expo 2025 e poi a Tokyo per l'evento “Italia Amore Mio!” organizzato dalla Camera di commercio italo-giapponese - spiega l’assessore al turismo della Regione Sartori - Una Liguria sempre più internazionale continua a lavorare per nuovi ed entusiasmanti traguardi nel settore del turismo con importanti benefici per l'economia e l'occupazione. Ringrazio il console per il tempo prezioso dedicatoci e il direttore alle relazioni internazionali dell'Expo, Minoru Fujitsuka, che ci ha esposto le grandi opportunità che il grande evento del 2025 offrirà alla nostra regione e preparato sulle aspettative del pubblico che sarà composto principalmente da cittadini giapponesi, coreani e cinesi”.