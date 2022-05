Liguria 'segreta', cinque giornalisti alla scoperta delle meraviglie meno conosciute

Per il mese di maggio cinque giornalisti specializzati hanno chiesto supporto logistico per altrettante visite sul territorio, destinate a diventare altrettanti articoli sulla carta stampata o sul web. Entrando nel dettaglio per La Repubblica - National Geographic, l'architetto e giornalista Francesca Acerboni è stata incaricata di scrivere il volume sulla Liguria di Ponente, che sarà pubblicato nella collana 'Paesaggio Italia' in uscita dopo l'estate insieme al quotidiano: le mete sono già state individuate dalla giornalista (savonese, Imperia ed entroterra, dal confine francese a Sanremo).

Beba Marsano, giornalista e storica dell'arte, è interessata a pubblicare un articolo sulla Riviera di Ponente sul periodico maschile del Corriere della Sera 'Style Magazine' e alcune pagine sulle meraviglie sconosciute del Ponente ligure nel suo prossimo libro 'Vale un Viaggio', edito da Cinquesensi, giunto alla terza edizione.

Anche la redazione di 'Viaggiare con gusto Sano' pubblicherà con Riccardo Lagorio un articolo per il bimestrale il cui tema principale è il turismo enogastronomico di qualità: l'area individuata è nel Levante ligure, da Moneglia a Levanto, incluso entroterra. Per forbes.com la giornalista italo americana, Catherine Sabino, ha intenzione di soggiornare a Sestri Levante per scoprire l'offerta turistica ed enogastronomica della città e dei suoi dintorni, per poterla raccontare all'intero della sua rubrica di viaggio nella versione online del prestigioso magazine americano.

Infine, la giornalista Ornella d'Alessio sarà accompagnata per un approfondimento sulla pista ciclabile del ponente ligure per la prossima Guida di Repubblica 'Italia in Bici' in uscita in tarda primavera, allegata al quotidiano.

"La Liguria è un territorio unico nel panorama nazionale ed europeo: è una regione che in pochi chilometri ha due 'mari', quello azzurro del Mediterraneo, per il quale siamo da sempre meta turistica apprezzata nel mondo, e quello verde delle Alpi e degli Appennini, che stiamo sempre più valorizzando in questi ultimi anni - sottolinea l'assessore regionale al Turismo -. Posso essere estremamente soddisfatto che, oltre ai turisti che affollano da sempre le nostre località, anche prestigiose testate giornalistiche nazionali e internazionali si stiano sempre più interessando alla Liguria, e la valorizzino proponendola ai loro lettori come meta turistica da vivere e scoprire".