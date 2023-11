VIDEO | Ligabue: dopo il concerto a Genova, visita "a sorpresa" a Sestri Levante e alla Baia del Silenzio

Dopo il concerto, il giro alla scoperta delle meraviglie della riviera. Luciano Ligabue, che ha cantato nel capoluogo ligure lunedì 13 novembre lasciando anche un'emozionante dedica sul suo profilo Instagram ("Genova, stasera sei stata bellissima, lasciatelo dire" riprendendo le parole di "Eri bellissima"), ha trascorso la giornata di martedì 14 novembre all'insegna di una visita speciale.

Il rocker è infatti andato a Sestri Levante per visitare la mostra allestita a Palazzo Pallavicini e a lui dedicata dal fotografo personale Jarno Iotti. Dopo uno sguardo agli oltre 70 scatti presenti alla mostra, che raccontano la storia della sua carriera, tra concerti, backstage e momenti privati, il cantautore è stato accompagnato dal sindaco Francesco Solinas e dall’assessore agli Eventi e Turismo, Giuseppe Ianni, alla scoperta del centro storico e in Baia del Silenzio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Video dalle stories Instagram di Ligabue

“Siamo davvero felici di aver ricevuto la visita a sorpresa di una delle rockstar più seguite ed amate in Italia da ormai trent’anni - commenta l’assessore al Turismo ed Eventi Giuseppe Ianni -. Ligabue, uno dei più grandi e apprezzati protagonisti della storia musicale di questi decenni, che con le sue canzoni ha davvero segnato il nostro tempo, insieme a tutta la band e ai suoi collaboratori, è venuto a Sestri Levante a visitare la città, che è stata apprezzata per la sua autenticità e bellezza. Il cantautore ha reso omaggio a Jarno Iotti che, con la sua mostra, in prima nazionale nella nostra città, ha condiviso con i tantissimi fan e curiosi istantanee inedite del cantante”.