Librokilo: in cinquemila in coda per comprare libri al chilo, salvandoli dal macero

Una coda di almeno 30 metri nei caruggi che in genere si vede quando c'è un firmacopie di autori molto conosciuti o un grande evento, specie se dura per tutta una giornata: invece questa volta era per comprare libri usati pagandoli 10 euro al chilo, sbirciando tra le occasioni e salvando volumi dal macero. E, secondo l'organizzazione, l'affluenza è stata di circa cinquemila persone a dimostrazione del fatto che l'interesse nei confronti della lettura è tutt'altro che spento.

Si tratta del Librokilo, sbarcato a Genova - dopo tre edizioni a Milano - nel weekend dei Rolli Days: domenica scorsa, per otto ore, il circolo U. S. San Bernardo in via delle Grazie ha ospitato l'iniziativa firmata MateriaTalk con la selezione della libreria indipendente Ex Libris e sono state tante le persone che si sono messe pazientemente in fila per poter entrare nello spazio a osservare i volumi in vendita, prenderli, posarli sulla bilancia e pagare al chilo. Tanto che MateriaTalk, che ha ideato, organizzato e scelto la location, parla di un'affluenza di circa cinquemila persone.

La filosofia (e il nome) è simile a quella di Vinokilo, lo shopping di abbigliamento vintage al chilo che periodicamente fa tappa a Genova. Ma questa volta, anziché acquistare abbigliamento usato, si è lasciato spazio ai libri. Un progetto che nasce anche per salvare dal macero libri usati. Sugli scaffali, un po' di tutto, dalla narrativa alla saggistica, dalla fotografia ai cataloghi d'arte: "Si calcola che in Italia - dicono gli organizzatori - ogni anno vengano pubblicati circa 80mila titoli, cioè otto o nove libri all'ora, e che circa il 70% di essi finisca al macero per motivi che spesso esulano dalla qualità stessa del libro. Uno spreco di carta, un esubero di trasporti e un dispendio intellettuale".

E all'appello per dare una seconda vita ai libri, questa volta, hanno risposto in molti: una bella sorpresa e un successo che forse neanche chi ha aiutato a organizzare l'iniziativa si aspettava.

"Siamo più che soddisfatti - commenta Eleonora Zampierolo di Ex Libris - tra tutte le edizioni di Librokilo, questa che per Genova era una novità ha battuto tutti i record, sia di partecipanti che di incassi, superando anche Milano come numeri. Se l'evento prende piede, continueremo a partecipare. Una buona iniziativa per tenere vivo il centro storico perché molti acquirenti poi sono andati a fare compere anche altrove".