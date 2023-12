Dai caruggi all'entroterra, tra osterie e processioni: la Genova di Dickens in un libro

C'è la Genova dei Rolli e dei salotti, ma c'è soprattutto quella dei caruggi, delle tradizioni popolari, delle processioni, della gente umile e delle osterie: la città descritta dal celebre scrittore inglese Charles Dickens è una cartolina inedita ma ricca di quelle contraddizioni che la caratterizzano ancora oggi. E proprio su questo sguardo è incentrato "Genova con gli occhi di Dickens", libro di Marco Cazzulo e Matteo Frulio, edito da Sagep, un lavoro ricco di documenti inediti che ha ottenuto il patrocinio del Dickens Museum di Londra e della Dickens Fellowship, oltre che del consolato onorario del Regno Unito e del Comune di Genova.

Dickens viaggiò per l'Italia tra il 1844 e il 1845 e si fermò per qualche mese anche a Genova, in una villa in via San Nazaro: l'obiettivo del libro è ricostruire le giornate genovesi del celebre scrittore nel modo più accurato possibile, un lavoro di ricerca che ha richiesto anni.

Una ricerca lunga sei anni, con l'aiuto del Dickens Museum

"Le ricerche - spiega Matteo Frulio, che è anche direttore scientifico del parco di Villa Duchessa di Galliera - sono iniziate sei anni fa sfociando in parte nella mostra allestita l'anno scorso nella villa di Voltri, 'Genova e il Natale con gli occhi di Dickens'. Abbiamo aperto le porte a 1.300 visitatori in un mese, un grande successo che ha attirato l'attenzione del mondo culturale cittadino. Allora abbiamo pensato a una pubblicazione, e Fondazione Carige che ringraziamo ha deciso di finanziarla".

Per le loro ricerche, Cazzulo e Frulio sono andati a Londra al Dickens Museum e hanno incontrato la curatrice Cindy Sughrue che ha messo a disposizione una gran quantità di materiale, tra lettere inedite, diari privati e altri documenti.

La Genova delle contraddizioni che Dickens amava

Nel testo sono raccolti tutti gli studi compiuti negli anni da Frulio e Cazzulo e riportano un affresco di Genova vista dagli occhi dell'autore di capolavori come "Il Canto di Natale" o "David Copperfield": "Non sono le 'solite' curiosità - continua Frulio - il centro storico non è visto con gli occhi di un turista e non è nemmeno una descrizione da grand tour: si tratta di un ritratto estremamente schietto, vivo, Dickens ha restituito istantanee fotografiche della società ancora molto attuali".

Insomma, ci sono i palazzi magnifici ma anche i mendicanti nel portone, i locali lussuosi ma anche i negozi che emanano 'odore di formaggio rancido', luci, ombre e contraddizioni: una cartolina che diventa anche una riflessione sulla realtà cittadina, tema a Dickens molto caro. "Lui non giudica mai, la sua è un'analisi sociale, e non si limita a frequentare i salotti della nobiltà: si addentra nei caruggi, vuole osservare le tradizioni popolari, percorre i sentieri dell'entroterra, frequenta le osterie, prende nota delle ricette. Ama profondamente Genova proprio per queste sue contraddizioni". Sua è, tra le altre cose, la prima citazione letteraria della mostardella di Sant'Olcese, descritta come una "German sausage" che spalma sul pane con i fichi.

Un convegno internazionale a Genova per i 180 anni dalla visita dello scrittore

Il percorso alla scoperta della Genova di Dickens non si ferma qui: "L'anno prossimo - aggiunge Cazzulo - saranno 180 anni dalla visita dello scrittore, e con il consolato onorario del Regno Unito stiamo predisponendo la realizzazione di un convegno internazionale su Dickens. Ci auguriamo che le istituzioni colgano l'occasione e ci diano una mano".

Parte del ricavato della vendita del libro andrà a Villa Duchessa di Galliera di Voltri, per la manutenzione ordinaria: lo "scenario" in cui tutto è iniziato un anno fa.