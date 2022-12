Dopo gli avvistamenti, autore genovese scrive libro sui lupi per sensibilizzare i bambini

Ricompaiono i lupi sulle alture di Genova e, per sensibilizzare i bambini sul rispetto nei confronti di questi animali e di tutto ciò che è considerato "diverso" e "minaccioso", un autore genovese ha scritto un libro proprio sull'argomento.

Si tratta di Simone Morini che ha scritto "Gentilupo", edito da Gemma ViVa Edizioni e illustrato da Marta Villica, che racconta una storia di Cappuccetto Rosso ben diversa da come la conosciamo: "È una favola in versi - racconta a GenovaToday - pensata per bimbi dai 6 anni. Qui il lupo non è il cattivo ma, come succede nella realtà, è un animale che vuole vivere in pace nel suo habitat naturale, il bosco, eppure viene additato dagli altri come una minaccia. Lui vorrebbe semplicemente dire che non vuole fare niente di male, ma le persone sono sospettose nei suoi confronti". A scrivere la prefazione del libro, Paolo Rossi, fotografo dei lupi e naturalista famoso a Genova, che ha contribuito a identificare gli animali avvistati sul monte Fasce a fine novembre.

Il racconto utilizza anche la metafora del lupo per parlare dei pregiudizi: "Si parte da una parodia di Cappuccetto Rosso - spiega Morini - ma poi si va a toccare le tematiche dell'incomprensione e dell'incomunicabilità tra persone. Mi interessavano specialmente i temi legati alla paura della diversità da parte di chi, semplicemente, non conosce. E poi il periodo buio della pandemia ha contribuito ad accentuare l'intolleranza, specie sui social dove molte persone vanno alla ricerca dello scontro, non sono disposte ad ascoltare l'altro e attribuiscono etichette. Insomma, cerchiamo di prendere due piccioni con una fava: da una parte tentiamo di scardinare pregiudizi, dall'altra sensibilizziamo i più piccoli sulla figura del lupo specie in un momento in cui rappresenta una presenza sempre più prossima. Dobbiamo mettere da parte la paura nei confronti di questo animale per affrontare la sua comparsa con lo studio e l'analisi del fenomeno, prendendo decisioni fondate sulla razionalità".