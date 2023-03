Don Roberto Fiscer, prete star dei social, scrive un libro: "Racconto i tanti incontri della mia vita"

Un libro per raccontare tutte le persone incontrate, i pezzi di vita condivisi con loro e le mille avventure della sua vita di "prete social" e non solo. Così il vulcanico don Roberto Fiscer ha annunciato la pubblicazione del suo "Vita spiricolata", edito da Piemme e in uscita il prossimo 18 aprile. Il riferimento alla celebre canzone di Vasco Rossi nel titolo è voluto, tanto che la prefazione del libro è affidata a Nando Bonini, chitarrista di Blasco negli anni '80 e '90.

"Ho sentito - anticipa don Roberto a GenovaToday - l'esigenza di raccontare la mia esperienza perché la mia vita è fatta di incontri. Ho incontrato talmente tante di quelle persone e insieme a loro ho vissuto esperienze bellissime in ambiti diversi come l'ospedale, il carcere e la parrocchia, che la storia è venuta da sé. Posso dire che racconto le persone che ho incontrato".

Don Roberto, parroco della Santissima Annunziata Del Chiappeto a Borgoratti, è una vera e propria star sui social: su TikTok, dove si racconta con tono ironico e scanzonato, conta un pubblico di 523mila follower per lo più giovanissimi. E proprio i social ha utilizzato, nei giorni scorsi, per annunciare la pubblicazione del libro: "Mi sono chiesto quale potesse essere il filtro adatto per rendere più bella la Chiesa agli occhi dei ragazzi. Non ho trovato nessun effetto che fosse adatto allo scopo e così ho scelto una storia vera, la mia storia. Non è una vita perfetta, è una vita semplicemente… 'spiricolata'".

"Ma tu sei il prete di TikTok?": ormai don Roberto è abituato a sentirsi fare questa domanda. D’altronde, non tutti i sacerdoti possono dire di avere cinquecentomila follower che li seguono ogni giorno, aspettando il prossimo contenuto buffo, un po’ irriverente, sempre capace di strappare un sorriso. Per don Roberto, quella di far divertire gli altri è una “vocazione” che lo accompagna fin da bambino, da quando sognava di diventare capo ultras della sua squadra del cuore; è lo stesso desiderio di trasmettere gioia a fargli scegliere la carriera da dj e poi da animatore. Tuttavia, è solo quando incontra la fede che la sua vita “decolla” davvero. Da quel momento, inizia un viaggio incredibile verso il posto a cui, forse, era sempre stato destinato: in mezzo ai giovani, ai malati, ai carcerati, portandovi la stessa allegria, la voglia di cantare e far cantare, solo con una veste un po’ diversa, quella di don Roberto, da prete novello a giovane parroco, dalla "discoteca cristiana" di Arenzano all'esperienza di Radio Fra le Note.

La sua passione, la volontà di rendere la Chiesa un luogo che accoglie, fanno sì che ogni giorno tantissimi giovani e adulti si riavvicinino alla fede. Nelle 144 pagine del suo libro che è possibile pre ordinare, don Roberto - con la sua energia e capacità di comunicare, con la sua radio e l’attività sui social - vuole dimostrare che esiste, oggi, un modo per raggiungere chi si è perso e, in alcuni casi, salvarlo: insomma, il messaggio è che la Chiesa può ancora parlare al cuore delle persone, soprattutto quando è capace di mettersi in ascolto.