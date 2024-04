Libri in regalo dopo lo spettacolo teatrale: "C'è bisogno di ritorno alla lettura e ai suoi ritmi più lenti"

Libri gratis alla fine dello spettacolo per sensibilizzare le persone alla lettura. È l'idea di Sophie Lamour, organizzatrice di eventi culturali a Genova, che domenica 21 aprile alle 20,30 porterà in scena al teatro Instabile di via Cecchi "Io sono Andromaca", spettacolo prodotto da Genova Dreams Aps e a cura della compagnia Teatro Diacronico. La pièce è ispirata alla storia vera di Marquise Du Parc, una delle più famose attrici della compagnia di Molière nella Francia del '600.

Quando calerà il sipario, agli spettatori verranno regalate copie di libri sul teatro ligure della casa editrice genovese Erga: "Il fascino della parola - Il teatro di prosa in Liguria" di Riccardo Speciale e Renato Venturelli e "Teatro Garage: il mio palco, uno spettacolo lungo 40 anni" di Lorenzo Costa.

"Ho trovato la storia di Marquise leggendo - spiega Sophie Lamour -. Per questo vogliamo sottolineare l'importanza della lettura e grazie a Erga potremo donare libri per invitare tutti quanti a scoprire sempre nuove storie e punti di vista. La lettura ci riporta a tempi umani, lenti, e all'abitudine di abbandonarsi al piacere della scoperta".

"Io sono Andromaca" si basa sulla vera storia di Marquise Du Parc - pseudonimo di Thérèse de Gorla - figlia di un venditore ambulante di origine italiana, una delle più famose attrici della compagnia di Molière e amante del poeta Jean Racine. La pièce attraversa uno spaccato della vita del '600 in Francia: dallo sfarzo di Versailles alla dura vita del popolo e degli artisti tra intrighi, veleni, baruffe e tradimenti. Sul palco si alternerà una girandola di personaggi che porterà Marquise verso il successo ma anche, inevitabilmente, al suo ultimo atto.

Per quanto riguarda la donazione di libri, Sophie Lamour riflette sul bisogno di cultura, ma anche di tornare a ritmi di vita più lenti: "C'è un grande bisogno di ritorno alla lettura e ai suoi tempi, più lenti rispetto alla vita frenetica di oggi. Con lo smartphone in mano ci sembra di avere sempre risposte a tutto, invece dobbiamo riscoprire la concessione di non sapere e il piacere della scoperta e dell'approfondimento, che ha bisogno dei suoi tempi. È un'attività introspettiva che permette lo sviluppo di una coscienza critica e di un nuovo sguardo su noi stessi".

A impersonare i protagonisti, Sophie Lamour, Alberto Cervelli, Barbara Castellano, Sabrina Fiaccavento, Denise Gorla, Lorena Scarsi, Deborah Carelli, Patrizia Mostacci, Alessandra Politi, Andrea Urbano e Stefano Vajarelli. I costumi di Marquise Du Parc e Molière sono della stilista Giulia Danese. "Siamo una piccola compagnia - dice ancora Lamour - ma pensiamo che con questi libri potremo contribuire a far conoscere la bellezza e la storia del teatro attuale a Genova e in Liguria. Fare rete in questo senso è importante per supportare i progetti creativi".