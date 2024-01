Tre lettori rilevano la storica libreria e la salvano: "Non potevamo lasciare che chiudesse"

Hanno unito le forze per rilevare la libreria del loro quartiere perché quella serranda proprio non la volevano vedere abbassata: inizia così l'avventura di Michela Alessio, Paolo Parodi e Matteo Mattiauda che hanno rilevato la storica attività Libro Più di Pontedecimo, famosa nonché unica libreria indipendente della Valpolcevera.

A unire Michela, Paolo e Matteo il grande amore per i libri e la cultura, ma anche per un territorio che ha saputo crescerli e accoglierli, e per una libreria che ha rappresentato in trent'anni di attività molto più di un semplice negozio: "Libro Più è sempre stato un punto di riferimento per la vallata - racconta Paolo Parodi - quando ero ragazzino andavo a comprare lì e sognavo di lavorare un giorno in una libreria".

La vita di Paolo prosegue all'estero, dove si trasferisce per circa vent'anni, scegliendo alla fine di tornare nella sua Genova dove conosce Michela e Matteo. E dove ritrova la Libro Più a pochi passi da casa, quasi come un'amica di infanzia che lo stesse aspettando.

Qualche mese fa, la svolta: "Battistina Dellepiane, che aveva in gestione la libreria, ha annunciato di volerla cedere e non ci siamo fatti scappare l'opportunità" dice Matteo Mattiauda. "Il pericolo era che non trovasse nessuno e che quindi chiudesse definitivamente - fa eco Michela Alessio - e sarebbe stato un delitto. Paolo, Matteo e io ci siamo parlati e abbiamo deciso subito, mossi dalla passione per i libri, dalla missione di salvare l'unica libreria indipendente della Valpolcevera e anche da un po' di sana follia".

La serranda adesso è abbassata ma per poco: Battistina Dellepiane, che l'ha gestita in questi anni con impegno trasformandola in un'istituzione, sta sgombrando i locali, dopodiché dalla prossima settimana inizieranno i lavori di ristrutturazione. L'apertura sotto la nuova gestione è prevista per metà febbraio, manterrà il nome storico ma sarà una versione 2.0: ci sarà infatti anche spazio per servizi editoriali e un vero e proprio laboratorio culturale con spazio per workshop, corsi di vario genere - dalle lingue straniere alla scrittura creativa - e presentazioni libri.

Ma Battistina non andrà in pensione: dopo aver passato il testimone perché il negozio ormai era diventato troppo impegnativo per una persona sola, aprirà un nuovo locale sempre in vallata in cui si occuperà di antiquariato.

Per quanto riguarda le nuove attività di Libro Più, Paolo spiega: "Bisogna sforzarsi per reinventarsi. La concorrenza, specie quella del web, è feroce, dunque ci rendiamo conto che si debba offrire qualcosa di più alla comunità, portare in delegazione cose che magari prima si cercavano in centro o addirittura in altre città". "Siamo tre persone con competenze diverse ed età diverse (dai 26 ai 52 anni, ndr) - conclude Michela, che nella vita è anche scrittrice ed editor - sarà una bellissima avventura gestire questa libreria con tre punti di vista differenti ma sempre accomunati da un grande amore per libri e cultura".