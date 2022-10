Rinasce la libreria di via di Canneto il Curto: "Quella serranda abbassata aveva lasciato il vuoto nel quartiere"

Rinasce dalle sue ceneri, come un'araba fenice, la libreria di via Canneto il Curto, nel centro storico di Genova. Dove prima c'era la Libreria Antiquaria Ceotto - dopo l'improvvisa scomparsa del suo titolare - era rimasta una serranda abbassata che aveva lasciato un grande vuoto sia nel quartiere sia nel cuore di chi conosceva Claudio Ceotto e la sua incrollabile passione per i libri.

Ma adesso, con una nuova gestione e un nuovo nome (Books in the Piazza) la libreria è pronta ad essere inaugurata nuovamente, portando una ventata di fermento culturale nel quartiere.

A riaprire la serranda del negozio, tutte le mattine, adesso ci pensa Riccardo Botta, amico di Ceotto che - con il benestare della vedova - ha ereditato una sfida appassionante: dimostrare che con i libri e la cultura è possibile vivere. Books in the Piazza, che si trova precisamente in via di Canneto il Curto 12 r, verrà inaugurata sabato 29 ottobre. La libreria indipendente ospita narrativa di genere, dalla fantascienza ai galli, dai romanzi storici ai classici passando per i fumetti; ma non mancano neppure saggi di filosofia, psicologia, esoterismo, misticismo. Senza contare cartoline, manifesti, segnalibri, gadget e una sezione dedicata ai libri in lingua per i turisti e per gli italiani che vogliono imparare leggendo.

La storia di Riccardo: da visual manager a libraio

A gestire la libreria adesso è Riccardo Botta, 50 anni, esperto di editoria già da parecchio tempo ma, prima ancora, visual manager da sempre appassionato di letteratura: "Dopo aver frequentato il liceo artistico - spiega a GenovaToday - volevo iscrivermi alla facoltà di Lettere ma la mia famiglia si oppose, pensava che non avrei avuto molti sbocchi lavorativi. Dunque abbandonai la mia passione primaria in nome della grafica, mio altro grande amore".

Riccardo scopre gioie e dolori della partita iva come grafico, fotografo e visual manager, lavorando anche per aziende come la Marconi e per altre agenzie che però, dopo anni di gloria, sono andate in crisi: "Mi resi conto - dice - che lo spazio per i professionisti era sempre più ridotto. Mi sentivo dire che il sito web, il logo, la grafica di un progetto erano in grado di farla anche ragazzini non qualificati e sottopagati, con strumenti non professionali. Allora ho deciso di cambiare tutto".

Books in the Piazza: "Questa occasione è stata un segno del destino"

Così Riccardo si tira su le maniche e decide di inseguire la sua vecchia passione per la lettura: dopo alcuni lavori di vario tipo, gestisce una bancarella di libri in piazza Colombo. Fino a quando non arriva la sfida della libreria di Claudio Ceotto, anche lui prima ambulante, sempre nel settore dell'editoria: "Quando sua moglie mi ha proposto di gestire il negozio, pensando che a lui avrebbe fatto piacere, l'ho interpretato come un segno - dice -. Forse ero davvero destinato a lavorare con i libri. Dunque, per onorare questa occasione e la memoria di Claudio, ho preso l'incarico molto seriamente. Non mi sono fermato neanche di fronte alle problematiche del covid e adesso ho un'attività che mi rende davvero indipendente: nel mondo nella grafica spesso dovevo scendere a compromessi con il cliente, questa volta invece le scelte rispecchiano davvero il mio modo di essere".

Riccardo è un fiume in piena di idee e iniziative per far rivivere la libreria e per arricchire culturalmente il quartiere. Certo, è una sfida cambiare di nuovo vita questa volta con una libreria indipendente in una zona che non è delle più facili di Genova: "Ma - sorride lui - a me le sfide sono sempre piaciute".