Il ritorno in mare due tartarughe salvate dall'Acquario: "In 29 anni abbiamo curato 150 esemplari"

È un lieto fine quello di Lela e Tita, due tartarughe marine che oggi, giovedì 26 maggio, sono state liberate in mare dopo le cure dell'Acquario di Genova, struttura che opera su questo fronte da 29 anni e ha già salvato circa 150 esemplari, quasi tutti restituiti al loro habitat naturale.

Una viene dalla Toscana e ha avuto bisogno di tre anni di cure nella struttura genovese: "Siamo molto orgogliosi di averla recuperata - spiega a GenovaToday Laura Castellano, curatrice del settore Mediterraneo e Rettili dell'Acquario di Genova - era moribonda, con le pinne anteriori completamente tagliate da un cavo di plastica, tanto che si vedevano articolazioni e tendini, e non vedeva da un occhio, coperto da una cicatrice".

Oggi ha recuperato sia gli occhi sia gli arti: "L'abbiamo sottoposta a trattamenti di magnetoterapia e fisioterapia giornaliera, dunque può tornare in mare".

L'altra tartaruga è stata trovata a ottobre al largo di Portofino da un diportista insieme ai suoi bambini: "Si sono molto affezionati a questo animale - conclude Castellano - e sono molto contenti che torni in mare. Aveva un'occlusione gastroenterica dovuta a tanti materiali plastici ingeriti, che ha lentamente rilasciato. Noi abbiamo curato la gastroenterite che aveva e adesso può tornare in mare anche lei".

L'Acquario di Genova agisce in collaborazione con la Guardia Costiera, da contattare al ritrovamento di tartarughe in difficoltà in mare o a terra: il numero da chiamare è il 1530, attivo 24 ore al giorno. Tutte le informazioni vengono poi passate ai veterinari dell'Acquario che decidono se è il caso di ricoverare gli animali. "Abbiamo una convenzione con l'Acquario - conferma Felice Monetti, Comandante e Relazioni Esterne della Guardia Costiera di Genova - per attivare il coordinamento del recupero in mare o sul litorale, e poi per trasportare gli animali alla struttura. Spesso il trasporto avviene anche con la collaborazione delle altre autorità tra cui i carabinieri forestali. Per i mammiferi marini ma anche per i rettili come le tartarughe ci occupiamo anche del monitoraggio in mare, della tutela e del rapporto da fare al Ministero".