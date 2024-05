Apre la prima scuola gratuita di italiano in porto: "L’economia di Genova senza immigrati è morta"

Una lavagna, un quaderno e due ore per imparare qualcosa di nuovo. Già alla prima lezione, che si è svolta nella serata di mercoledì scorso, erano in 30 gli interessati alla scuola gratuita di italiano che si terrà tutti i mercoledì alle 17.45 in via Varco Quadrio all’aula CFP, l’ex Sala Chiamata del Ramo Industriale.

Sarà dedicata a tutti i lavoratori dell’area portuale, provenienti da più di 60 nazioni diverse, con l’obiettivo di dare a ciascuno maggiore indipendenza e consapevolezza dal punto di vista sia linguistico sia lavorativo. Imparando a leggere, gli “studenti” potranno infatti leggere i contratti di lavoro e le buste paga in autonomia, riuscendo a capire immediatamente quali fogli stanno firmando.

"Siamo felici che già ieri, all’inaugurazione, siano arrivati lavoratori giovani da varie aziende, come Polipodio, Amico e Sforza - spiega Jacopo Martina, uno dei responsabili della Scuola d’italiano per stranieri - Abbiamo organizzato tutto noi di Scuola e di Genova Solidale". Aggiunge che, visto l’interesse dimostrato, probabilmente l’iniziativa verrà ampliata e le lezioni verranno organizzate anche per il giovedì. "Dovremo aumentare gli spazi e i giorni, bisogna capire come venire incontro a tutti. Invitiamo tutti i genovesi ad aggiungersi al nostro gruppo di volontari, visti i numeri in aumento ogni piccolo contributo è fondamentale".

Jacopo racconta che probabilmente la loro è la prima scuola in porto della Storia. "Abbiamo degli amici medievalisti e stiamo portando avanti una ricerca storiografica. Forse c’è stata una scuola di genovese per marinai nel Duecento, ma potrebbe essere stata l’ultima".

Spiega che le industrie portuali hanno già chiamato per dare la loro disponibilità a collaborare: sono in arrivo nei cantieri genovesi due superyacht che porteranno con sé grandi volumi di lavoro e, di conseguenza, di nuovi lavoratori. “L’economia di Genova senza immigrati è morta. I dati dicono che nel 2030 in Europa un lavoratore su tre non sarà nato in Europa”.

Questa nuova attività si concentrerà sulla zona del porto, ma le lezioni di italiano dell’associazione, ormai da qualche anno, proseguono no-stop nei quartieri di Lagaccio (al martedì sera dalle 18 alle 20) e Sampierdarena (al lunedì alle 10 e alle 18, al mercoledì alle 10, alle 13 e alle 18 e alla domenica alle 10.30), oltre che a Busalla.

Come sottolinea Jacopo, tutto è autofinanziato e costruito grazie alla passione e all’impegno di volontari e volontarie: “Siamo partiti a settembre con 15 insegnanti, a gennaio dopo aver premuto l’acceleratore erano 33 e ad oggi sono diventati 114. L’aumento di volontari, di cui siamo sempre alla ricerca, ci aiuta a gestire i grandi numeri che registriamo. Solo a Sampierdarena abbiamo quasi 1500 studenti. Mettendo insieme le varie sedi arriviamo a 2200”.

Oltre alla scuola di italiano, tra i vari progetti ha preso vita anche il primo corso di meccatronica, in collaborazione con l’Istituto Don Bosco di Quarto e la Croce Bianca. Qui si accompagnano i giovani in un percorso di inserimento professionale, non soltanto a livello gratuito ma anche, grazie ai fondi del PNRR, con il riconoscimento di 3,50 euro per ogni ora di corso frequentata. “Verso ottobre vorremmo far partire all’interno del porto anche corsi professionali, come quello per guardiafuochi”.