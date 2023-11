Il prefetto Franceschelli saluta Genova con una lettera: "Realtà ricca di cultura e di vivacità"

Si avvicina per il prefetto Renato Franceschelli il momento di lasciare il suo incarico per diventare capo del dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Al suo posto, arriverà Cinzia Teresa Torraco.

Se pochi giorni fa Giovanni Toti insieme a diversi assessori gli aveva consegnato la bandiera della Regione Liguria, ieri Franceschelli ha visitato la sede centrale del comando dei vigili del fuoco di Genova: un addio come prefetto, ma allo stesso tempo anche una visita nella sua "nuova casa".

Ed è di oggi una lettera di commiato per ringraziare tutte le istituzioni e associazioni con le quali in questi anni Franceschelli ha camminato insieme.

"Il periodo attuale - scrive - si caratterizza per le molteplici opportunità a favore di un territorio che soffre di antiche carenze infrastrutturali. Sono certo che a Genova e in Liguria ci sono le capacità umane, professionali e imprenditoriali che consentiranno al territorio, in un quadro di sicurezza, i meritati progressi con ampi spazi di crescita e prosperità".

Nella lettera compaiono parole di apprezzamento anche per le forze dell'ordine e i vigili del fuoco: "Il loro lavoro costante ha consentito di mantenere un elevato livello di sicurezza e allo stesso tempo l'accorta azione di prevenzione ha impedito che fenomeni degenerativi minassero la coesione sociale. A esse e alla magistratura va il ringraziamento per i risultati raggiunti, soprattutto nella lotta al crimine organizzato che rimane un fenomeno che mai deve essere sottovalutato".

Ringraziamenti anche al mondo ecclesiastico, alle associazioni, all'università, alle istituzioni culturali e agli organi di stampa: "Ho avuto il piacere di incontrare una realtà ricca di cultura e di vivacità" nel territorio di Genova che sarà "capace sempre più di trovare al proprio interno le intelligenze, le professionalità e le risorse per assicurarsi il benessere e lo sviluppo che merita".