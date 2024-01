'Il Leone e la Farfalla' sbarca su Amazon Prime, il docufilm racconta la vita della pattinatrice Paola Fraschini

Il Leone e la Farfalla sbarca su Amazon Prime video.

Il docufilm sulla vita della pattinatrice genovese, Paola Fraschini, sette volte campionessa mondiale di pattinaggio artistico a rotelle, dopo le proiezioni in sala arriva on demand.

"Non è stato facile per me raccontarmi e mostrare anche le mie zone d’ombra ma sono proprio loro che vanno riconosciute e illuminate per poter fare un passo più avanti nella nostra vita", commenta l'artista sui social in occasione del giorno di lancio. "Lo sport è stato il mio maestro più grande, mi ha fatto vedere queste ombre e mi ha costretta ad affrontarle per poter raggiungere i miei sogni. Le mie vittorie sono anche le vostre, i miei sogni sono anche i vostri.

Se qualcosa di buono sono riuscita a farlo io, sono sicura possiate farlo anche voi! Ognuno con la propria vita, con i propri mezzi, con la propria missione. Vi auguro un anno pieno di luce e che possiate mettere a servizio i vostri talenti".