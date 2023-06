Torna Leo’s Got Talent, i giovani del Da Vinci e tanti ospiti nello spettacolo per solidarietà

Il Leo’s Got Talent, lo spettacolo organizzato dal Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” di Genova, giunto alla tredicesima edizione, lancia la sua “ultima chiamata” per la finale delle finali: dopo ben quindici anni, infatti, andrà in scena l’ultimo atto di questa fortunata avventura come già anticipato qualche mese fa dal regista Federico Ursi.

Il talent show nasce nel 2008 (per concretizzarsi ‘on stage’ un anno dopo) dall’idea e necessita? di un gruppo di studenti di portare i talenti e le abilita? di molti giovani al di fuori delle mura delle classi, in un luogo che potesse dar sfogo e sfoggio delle loro capacita? non solo in ambito strettamente didattico/scolastico, ma anche artistico. Nato come un ardito “spettacolo di fine anno”, il Leo’s Got Talent, nel corso del tempo, si e? trasformato in qualcosa di molto più ampio, diventando il Talent Show giovanile più famoso della Liguria che, coinvolgendo giovani provenienti da tutti gli Istituti superiori ma anche dal mondo universitario e lavorativo, vanta più di 12.500 spettatori dal 2009, con più di 1.600 artisti e addetti ai lavori che si sono alternati nelle dodici edizioni passate.

La serata finale dell’edizione 2023 (la numero 13) si terra? anche quest’anno presso il Politeama Genovese (Via Bacigalupo, 2) in data mercoledì 7 giugno alle ore 20.00. I partecipanti alla serata conclusiva sono stati selezionati nel corso dei casting organizzati a marzo per le varie categorie in gara: Musica, Canto, Danza e Recitazione. Qualche numero di questa edizione: 1 band, 7 cantanti e 2 gruppi di danza in gara, numerosi ospiti non solo musicali, più di 100 addetti ai lavori tra artisti, organizzazione e staff.

Lo show, patrocinato dalla Regione Liguria, intende rappresentare un’occasione di sfida corretta, leale e serena in un clima di assoluto divertimento e rispetto reciproco tra giovani. “Regione Liguria ha concesso con entusiasmo il patrocinio a questa manifestazione” spiega l’assessore alla Scuola, Università e Politiche Giovanili Simona Ferro. “Il Leo’s Got Talent è molto più di uno spettacolo studentesco di fine anno: da quindici anni non solo porta sul palco i talenti e le abilità dei nostri giovani, ma promuove anche attività ed eventi collaterali importanti sotto il profilo sociale e culturale, trattando i principali temi d’attualità e promuovendo stili di vita consapevoli. Un progetto vincente che resterà a lungo nel cuore di tanti ragazzi”.

Ospiti d’onore: Aldo De Scalzi (Presidente di Giuria), il rapper genovese Alfa, il comico Daniele Raco e altri ospiti a sorpresa del mondo dello spettacolo e non solo. Regista dello show sarà, come nelle passate edizioni, Federico Ursi per Techno-Logic.

Anche quest'anno il Leo's Got Talent affianca un partner sociale e culturale, portando avanti la collaborazione avviata nel 2022 con A.L.I.Ce. Liguria OdV (Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale). Nei mesi precedenti la serata sono state organizzate iniziative e incontri divulgativi con gli studenti per sensibilizzare sulla prevenzione e sul riconoscimento dei segnali precoci dell’ictus cerebrale, cosi? come avverrà nel corso dello show.

L’Associazione Culturale “Giovane Athena”, uno dei Technical Partners della serata, aprirà lo spettacolo con una propria coreografia, mentre i componenti della giuria presieduta da Aldo De Scalzi esprimeranno i loro pareri intervenendo nel corso della finale condotta da Marta Andora, Caterina Cagno e Leonardo Cinquegrana.