“Spiagge Pulite? Pinzaci tu!”: gli appuntamenti in Liguria contro i rifiuti abbandonati

“Spiagge Pulite? Pinzaci tu!” cita lo slogan della campagna Spiagge e Fondali Puliti 2024, organizzata come sempre da Legambiente, che quest’anno coinvolgerà migliaia di persone dal 10 al 12 maggio. Uno slogan che invita tutte e tutti a riflettere sulla loro responsabilità di tutela dell’ambiente e che esorta a prendere parte, per tre giorni, alla pulizia collettiva delle nostre spiagge.

In una regione come la Liguria che vanta 350 chilometri di spiagge, il rispetto per ciò che ci circonda, la raccolta dei nostri rifiuti e il corretto smaltimento di quelli che provengono dal mare possono davvero fare la differenza. “La natura è casa nostra, bisogna prendersene cura - dichiara Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente -. I dati raccolgono un tendenziale aumento dei rifiuti dispersi nell’ambiente legato al consumo di cibo ed è quindi sulle abitudini dei frequentatori degli spazi naturali, come anche le spiagge e gli argini di fiumi e laghi, che bisogna continuare a intervenire attraverso attività di informazione e sensibilizzazione e con l’implementazione di servizi di raccolta efficaci”

Spiagge e Fondali Puliti 2024: la campagna in Liguria

Quale miglior modo se non quello di una mobilitazione pubblica per liberare i tratti costieri dai rifiuti. L’appuntamento a Genova è previsto per domenica 12 maggio al Circolo di Legambiente Canoa Verde, dove viene organizzata la pulizia delle spiagge e scogliere di Nervi, Murcarolo e Priaruggia. Appuntamento alle 9,30 presso la sede di via Ganduccio 2r. Il necessario per la pulizia verrà consegnato dall’associazione ambientalista. Per partecipare scrivere alla mail canoaverde@canoaverde.org.

Alla Spezia, nell’ambito del progetto europeo Life Muscles, di cui Legambiente è partner capofila, i volontari e le volontarie potranno contribuire attraverso attività di pulizia e monitoraggio a ridurre l’impatto provocato dalla dispersione nell’ambiente marino delle retine utilizzate negli allevamenti di mitili. Si parte il 12 maggio con la giornata Viva Palmaria, dove i partecipanti verranno coinvolti in una beach litter e potranno partecipare a una visita dell’isola con guide naturalistiche. L’iniziativa è organizzata dal Circolo di Legambiente La Spezia insieme ad altre associazioni spezzine. Appuntamento all’Isola Palmaria, spiaggia del Terrizzo alle ore 11,00. Info: esposito.p@hotmail.it. Mentre il 25 maggio si continuerà con le attività di pulizia organizzate nella spiaggia di Fiumaretta (Ameglia, SP).

Rifiuti in spiaggia: cosa raccontano i dati

A restituire un quadro della situazione è la nuova indagine Beach litter di Legambiente con un’analisi sui rifiuti spiaggiati raccolti e catalogati dall’associazione ambientalista e l’utilizzo per la prima volta del Clean Coast Index (CCI), un indicatore. basato sulla densità dei rifiuti presenti nelle aree campione monitorate e utilizzato a livello internazionale. Osservate speciali 33 spiagge afferenti a 12 regioni della Penisola per un totale di 179.000 m2 monitorati. Qui sono stati raccolti e catalogati 23.259 rifiuti con una media di 705 rifiuti ogni 100 metri di spiaggia lineare. Il 40,2% di questi è rappresentato da 5 tipologie di oggetti (mozziconi, pezzi di plastica, tappi e coperchi in plastica, materiali da costruzione e demolizione e stoviglie usa e getta in plastica). Preoccupa il dato specifico sui prodotti in plastica monouso banditi dalla direttiva europea Single Use Plastics (SUP), che rappresentano ancora il 56,3% del totale dei rifiuti monitorati nel 2024.