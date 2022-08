Ronco Scrivia, 1,5 milioni di euro per il ponte di Pietrafraccia: i lavori partiranno entro la fine del 2022

Inizieranno entro la fine del 2022 a Ronco Scrivia i lavori per il ponte di Pietrafraccia, sul torrente Scrivia: è infatti in fase di progettazione l'adeguamento dell'infrastruttura alle nuove norme tecniche, un intervento da 1,5 milioni di euro che prevede la rimozione dell'attuale impalcato e la realizzazione di uno nuovo sulle pile esistenti.

Il progetto si divide in due lotti: uno per la scogliera di protezione dei basamenti delle pile e uno suddiviso in ulteriori tre fasi, che prevedono:

La demolizione delle porzioni di marciapiede insistenti sulle pile e la realizzazione dei nuovi muri

Il posizionamento delle nuove travi metalliche

La posa delle armature e il getto della soletta di completamento, infine la demolizione del vecchio impalcato

"A Ronco Scrivia - spiega Giacomo Giampedrone, assessore alle Infrastrutture della Regione Liguria - il cantiere inizierà nei prossimi mesi e darà grande sollievo alle tante attività di quella zona che aspettano da tempo quell'intervento".

"Il ponte - dice il funzionario della Regione Liguria Annamaria Fortunato - versa in cattive condizioni strutturali, con diversi elementi in calcestruzzo armato in situazione di degrado. La soluzione prevede la rimozione dell'attuale impalcato con la realizzazione di uno nuovo sulle pile esistenti. Nel primo lotto si prevede la realizzazione di una scogliera a protezione del basamento delle pile, poi saranno realizzate tutte le opere di rinforzo delle stesse mediante il confinamento con un reticolo di piastre in acciaio e con l'infissione al loro interno di micropali. Il secondo lotto è suddiviso in tre fasi con la demolizione di porzioni di marciapiedi insistenti sulle pile stesse. Nel frattempo si realizzeranno i nuovi muri andatori con le altezze necessarie per raggiungere la nuova quota della spalla destra. La seconda fase è il posizionamento delle nuove travi metalliche e la terza è la posa di tutte le armature metalliche e il getto della soletta di completamento".

Il cantiere partirà intorno alla fine del 2022, e i tempi per la realizzazione dell'intervento intero sono stimati in 240 giorni.