La piscina di Voltri sarà pronta tra un anno

La piscina di Voltri - opera da più di 7 milioni di euro - dovrebbe essere ultimata nel mese di ottobre 2023, dunque tra un anno: a comunicarlo, nella sala consiliare del Municipio Ponente, il vicesindaco Pietro Piciocchi che ha fatto il punto sui lavori pubblici nella delegazione.

"L'iter procede ed è complesso, per un'opera importante, molto impegnativa anche dal punto di vista della progettazione più volte modificata - ha detto Piciocchi - è stato necessario intervenire con varianti e poi ha assorbito risorse importanti del bilancio dell'amministrazione perché a oggi siamo quasi a 7 milioni e mezzo di euro".

I lavori hanno attraversato un periodo decisamente complicato e si erano fermati: "C'è stato un momento difficile, mesi fa, per gli approvvigionamenti di materie prime che scarseggiavano. Oggi la situazione si sta rimettendo in moto anche se si è verificato un incremento dei costi notevole (inizialmente era prevista una spesa di più di 4 milioni, ndr), ma non ci siamo fermati e siamo riusciti a trovare le risorse necessarie per fronteggiare la situazione e proseguire con il cantiere".